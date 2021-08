Kanye West (44) već mjesecima odgađa objavljivanje desetog studijskog albuma 'Donda'. Kontroverzni reper navodno živi u ivi na stadionu Mercedes-Benz u Atlanti i ondje radi na albumu.

U sklopu promocije nadolazećeg albuma Kanye organizira zabave i koncerte na stadionu. Na posljednjem takvom događaju, reper je šokirao publiku kada se zapalio na pozornici.

Sav u plamenovima prošetao je setom koji je nalikovao njegovoj obiteljskoj kući u kojoj je odrastao. Njegovi zaposlenici opremljeni aparatima za gašenje zaustavili su vatru na vrijeme.

Za vrijeme posljednje pjesme koncerta 'No Child Left Behind' Kanyeu se na pozornici pridružila bivša supruga Kim Kardashian (40). Obučena u bijelu Balenciaga vjenčanicu, s velom preko lica došetala je do repera i ubrzo su se ugasila svjetla.

Reper i reality zvijezda bili su u braku šest godina te su roditelji četvero djece. Brakorazvodnu parnicu pokrenuli su u veljači ove godine, no ostali su u dobrim odnosima, zajedno odgajaju djecu i međusobno se podržavaju.