Kanye West napao dečka Kris Jenner: Mi tebe ne poznajemo

Najnovija epizoda realityja 'Keeping Up with the Kardashians' gledatelje je 'počastila' novim sukobom između članova kontroverzne obitelji. Ovaj put su se u središtu pozornosti našli reper Kanye West (41) i Corey Gamble (38), dugogodišnji dečko Kris Jenner (63). Kanye zamjera Coreyu to što i dalje nisu vidjeli njegovu obitelj.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

- Gle, mi tebe ne poznajemo, nismo upoznali nijednog člana tvoje obitelj - rekao je reper i time naljutio punicu.

- Samo me zanima zašto je morao to reći u šest ujutro, ja nikad ne bih nekog tako nepoštivala i to rekla - požalila se uvrijeđena Kris.

Foto: screenshot/

Kim Kardashian (38) je podijeljena kada je u pitanju sukob njezinog supruga i majke.

- Iako se svi slažemo s njegovim mišljenjem, Kanye mu nije smio to reći baš tako otvoreno - rekla je Kim.

Foto: YouTube

Njezine sestre su pak stale na šogorovu stranu pa je Kourtney Kardashian (40) izjavila kako Kanye ima očinski stav te da se pokušava pobrinuti za sve njih. S njom se složila i Khloé Kardashian (34).

Foto: Instagram

- Iako to nije rekao na najbolji način, Kanye je u pravu, jer Corey je zaista tajnovit - kazala je Khloé.

Foto: Instagram

Inače, 'šefica' klana Kardashian-Jenner s glazbenim menadžerom u vezi je oko pet godina. Jenner je bila u braku s Robertom Kardashianom koji je 2003. preminuo od raka jednjaka. Nakon Roberta svoju ljubav ozakonila je s Bruceom Jennerom (69) koji je promjenom spola posao Caitlyn.

POGLEDAJTE VIDEO: