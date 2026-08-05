'Kao da je sve bilo jučer': Josip Joško Tešija prisjetio se Oluje

Josip Joško Tešija već je dugi niz godina dobro poznato ime u hrvatskim, ali i svjetskim modnim i umjetničkim krugovima. Model je postao slučajno, a radio je s nekim od najpoznatijih svjetskih dizajnera i fotografa te je živio u europskim modnim metropolama. Na društvenim mrežama čestitao je Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.

- Kao da je sve bilo jučer! Već 31 godina od pobjede i oslobođenja lijepe naše Hrvatske... Oluja 1995... Bio sam pripadnik 126. brigade, Sinj! Svi ćemo pamtiti 94/95... Zbog najtežeg zadatka. Osvajanje vrhova Dinare. Prvi put u životu sam osjetio što je surovost planinskog masiva i njegove promjenjive prirodne čudi - napisao je u objavi u kojoj je opisao kako je sve izgledalo te je čestitao Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.

Josip oduvijek ima poseban modni izričaj, a iako dolazi iz male sredine to ga nikada nije sprječavalo da se oblači drugačije.

- Ja sam uvijek bio drugačiji. U svom rodnom gradu Sinju sam nosio prve suknje, bermude... Sjećam se da su moje Gaultierove bermude bile show, na to sam nosio i čizme s čarapama iznad koljena, to neću nikad zaboravit. Nisam se nikad bojao sredine i sredina me odmah prihvatila. To je bilo 80-ih - rekao je jednom prilikom za Story.