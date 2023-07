Kao malu su ju ismijavali zbog odjeće, a kasnije je proglašena najplaćenijom glumicom ikad

Rođena je u Arlingtonu u Virginiji, a većinu djetinjstva je provela u Nurembergu u Njemačkoj, zbog čega tečno priča njemački. Ondje su Sandru Bullock često zlostavljali u školi jer je nosila 'staromodnu odjeću'. Kada je bila tinejdžerka, s majkom Helgom, opernom pjevačicom koja je preminula u 58. godini života, ocem Johnom koji je bio učitelj glazbenog, i mlađom sestrom, slastičarkom Gesine preselila se u Washington.

Tad nije ni sanjala o tome da će postati jedna od uspješnijih i plaćenijih glumica, a danas slavi 59. rođendan. Glumu je upisala na 'East Carolina University', a karijeru je započela kad se preselila u New York 90-ih. Jednu ud prvih uloga imala je u romantičnoj komediji 'While You Were Sleeping'.

Foto: Daniel Leal-Olivas/Press Association/PIXSELL

Prvog Oscara osvojila je 2009. za ulogu 'Priča o prvaku', a 2012. ušla je u Guinnessovu knjigu rekorda kao najviše plaćena glumica na svijetu s plaćom od oko 353 milijuna kuna.

Što se tiče njezinog ljubavnog života, Sandra se 2005. udala za Jesseja Jamesa, koji je u to vrijeme bio poznat kao 'holivudski preljubnik'. Nakon što je nekoliko žena 2010. izjavilo da su spavale s njim, Bullock je podnijela papire za razvod, a Jesse je tad izjavio da će se prijaviti na rehabilitaciju jer je bio ovisan o seksu.

U međuvremenu, glumica je posvojila sina Louisa i kćer Lailu, a od 2015. godine je u vezi s fotografom Bryanom Randallom.

inače, iako je planetarno poznata, Sandra ne voli društvene mreže pa je tako jedna od rijetkih glumica koja uopće nema profile na društvenim mrežama.

Foto: PIXSELL / Patrik Macek / Davorin Visnjic

Prošle godine, Sandra je odlučila uzeti pauzu od glume.

- Želim biti kod kuće. Ne činim uslugu nikome tko ulaže u projekt ako kažem: 'Samo želim biti kod kuće.' Uvijek sam trčala prema sljedećoj stvari. Samo želim biti prisutna i odgovorana za jednu stvar - izjavila je tad glumica.