Kaos na sprovodu: Otvorili lijes glazbenika i počeli ga skidati...

Poznati glazbenik Obale Bjelokosti, DJ Arafat izgubio je život 12. kolovoza u tragičnoj prometnoj nesreći na motociklu. Punim imenom Ange Didier Houon imao je svega 33 godine i jedan je od najpoznatijih afričkih glazbenika. Kako bi mu se odala počast, organizirano je okupljanje i koncert na gradskom stadionu u Abidjanu, a donesen je i lijes s njegovim tijelom.

Na tisuće obožavatelja došlo se posljednji put oprostiti od mnogima omiljenog glazbenika, a u jednom trenutku mahnito su počeli skakati oko Afratovog lijesa. Na kraju su ga otvorili i skinuli odjeću s preminulog Afarata.

Why is Africa so backward? 'Fans' of DJ Arafat open his coffin during his funeral. pic.twitter.com/x91C7O9CSp