Kaos u Kambodži! Oteti prijevoz i pucanje pod pritiskom: 'Ne budi drska i šuti do kraja dana!'

U prošloj epizodi Spartanci, Luciano i Robert Plazibat, osvojili su imunitet, drukčije iskustvo Kambodže i novu, zasad tajanstvenu moć.

- Ovo je jako, jako dugačak put! Već do idućih eliminacija imat ćete priliku osvojiti još jedan amulet i još jedan imunitet. Svašta se ovdje može dogoditi, imajte na umu da svi imate jednaku priliku - otkrili su timovima Antonija Blaće i Ante Travizi.

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U sljedećoj etapi puta timovi ulaze malo dublje u ruralni dio Kambodže, gdje će se sve više upoznavati s lokalcima, ali i njihovim načinom života te tradicionalnim poslovima.

U crvenoj omotnici koju će dobiti nova je mapa s rutom, ali i novi zadatak. Prije nego što stignu do današnjeg finalnog odredišta, svaki tim prvo po putu mora pokupiti i pronaći tri predmeta koja će im kasnije itekako koristiti. Predmete traže redoslijedom koji sami odaberu, a nalaze se u krugu od 20 kilometara.

Neće trebati dugo da se u zraku osjeti nervoza. Potraga za točnim smjerom, traženje prijevoza i dogovori za neke će se pokazati prevelikim zalogajem. Tko će zalutati, tko se pokazati majstorom za orijentaciju, a koga će pomaziti sreća?

Foto: RTL

- Ne budi drska! Šuti do kraja dana! - svađat će se jedan par, dok će članica drugog tima poručiti, 'Ne da mi se više, izgubila sam volju!'

Pod pritiskom će pucati čak i timovi koji su dosad pokazali zavidnu slogu. Puno gubljenja po nepredvidivim ulicama Kambodže, vožnja u prikolici punoj izmeta, pa čak i pokušaj da jedni drugima otmu teško namoljeni prijevoz - frustracije će se samo gomilati, a past će i neke teške riječi.

Timove čeka i neočekivano zaustavljanje utrke - koga će u svoj dom pozvati seoski načelnik, tko će ležaj pronaći u budističkom hramu, a tko ispregovarati ulazak u palaču?

Foto: RTL

Tko će prvi stići do zadane lokacije i amuleta i kako će se u cijelu priču uplesti neočekivani teški teret koji bi im mogao poremetiti planove?

Novu epizodu uzbudljive utrke 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite već večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna i na platformi Voyo.