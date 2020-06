Kaos u Zadruzi: Suprugu varao pred kamerama, zadovoljavala ga starleta ispod pokrivača...

<p>Kaos u Zadruzi se nastavlja. Tučnjave, psovke, svađe postale su dio svakodnevice, a ovaj put u središtu skandala našli su se <strong>Maja Marinković</strong> (24) i <strong>Marko Janjušević Janjuš. </strong></p><p>Njihova veza započela je u realityju prije šest mjeseci, a nakon što su gledatelji saznali da su gore navedeni natjecatelji u strastvenom odnosu, nizali su uvrede i psovke na njihov račun. </p><p>Zašto? Naime, Marko je oženjen, a s dugogodišnjom suprugom ima i maloljetno dijete. To im, sudeći po ponašanju, nije predstavljalo problem sve do trenutka kada Maja nije otkrila kako je seksualno zadovoljavala svog ljubavnika. </p><p>- Uništila si mi brak. Ti si bolesno ljubomorna. I kako da planiram život s tobom kada me napadaš zbog svake gluposti - vikao je Marko. Maja je otkrila i kako joj je Marko pričao da će ostaviti suprugu te kako voli samo nju. S obzirom na to da je Janjuš prvo negirao njihovu vezu, produkcija je starletu odvela na poligraf. Poligraf je pokazao kako Maja govori istinu.</p>