'Karijera mi je počela tek kada sam Huljiću kresnuo slušalicu'

Ne znam kako je već proletjelo 20 godina da sam na sceni, rekao je pjevač Joško Čagalj Jole (46) koji sljedećeg petka ima koncert u Ciboni. Za 20 godina karijere će, kako kaže, napraviti veliku priču, vrhunsku produkciju i dobar tulum. Cijeli koncert će snimiti da ima za uspomenu i da može unucima govorit što im je 'dida' radio prije.

Foto: promo

Uz njega će se na pozornici pojaviti ukupno 14 kolega među kojima su Jelena Rozga (41) i Klapa Rišpet. Htio je da tog petka u Ciboni zapjevaju još i Doris Dragović (57) te Halid Bešlić (64), no ta mu se želja neće ostvariti.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

S Doris mu je počela karijera. Dok je bio u svojim pjevačkim počecima, s prijateljima u kafiću pravio tulume i svaki put je sve više ljudi dolazilo. Kako sam kaže, Doris ga je slušala na jednom 'tulumu' i nahvalila ga. Tada joj je rekao da ga zanima 'nedodirljivi' Tonči Huljić (56) kojemu ga je Doris naposljetku i preporučila.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Samo nekoliko dana nakon Jole je primio poziv od njega i 'sve je išlo svojim tokom'.

- Uz puno truda, ulaganja i odricanja, moraš imati i sreće. Ja sam imao sreću što sam došao do Tončija. Kad me prvi put nazvao kresnuo sam mu slušalicu jer sam mislio da me prijatelji zezaju - rekao je Jole koji se uvijek trudi donijeti pjesmu na svoj način da mu ljudi vjeruju.

Foto: promo

Čagalj trenutno ima u pripremi dvije pjesme koje će doći na red tek nakon velikog koncerta. Dosad je samo jednom otkazao nastup i razlog tomu je bila prometna nesreća. Kako kaže, nikada neće 'zabančit' prije nastupa, a mirovinu nema u planu te želi još ostati u 'pjevačkim okvirima'.

- Želim se baviti pjevanjem dok me služe glasnice, koljena i 'kičma' - rekao je.