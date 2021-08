Robyn Rihanna Fenty (33) je sa samo 16 godina započela svoj put prema svjetskoj slavi. 2005. je na njezinom rodnom Barbadosu Rihannin pjevački talent prepoznao američki producent Evan Rogers.

Rogers je njezinu demo snimku poslao u Def Jam Recordings, gdje ju je poslušao novi izvršni direktor Jay Z. On je Rihannu pozvao na audiciju, s koje je izašla s ugovorom o snimanju šest albuma.

Nedugo nakon, RiRi je objavila svoj prvi album 'Music of the Sun' koji je prodan u više od dva milijuna primjeraka. Osvojila je glazbenu scenu prvim hitom 'Pon de Replay', čiji naslov znači 'sviraj ponovno' na kreolskom jeziku Bajan, jednom od službenih jezika na Barbadosu.

2006. je izašao Rihannin drugi studijski album 'A Girl Like Me', na kojem je bio i njezin prvi broj 1 singl 'SOS', kao i popularne pjesme 'Unfaithful' i 'We Ride'.

Godinu dana nakon, RiRi je od tinejdžerske zvjezdice postala pop ikona zahvaljujući hitu 'Umbrella', koji je odmah zasjeo na vrh glazbenih ljestvica. Rihanna je tada predstavila novi, elegantniji imidž i napustila nevini, djevojački look, što mnogi kritičari smatraju velikom prekretnicom u njezinoj karijeri.

2008. godine bila je nominirana u četiri kategorije nagrade Grammy. Ceremoniju je napustila kao pobjednica u kategoriji 'Najbolja rap izvedba' te preuzela svoj prvi od brojnih Grammyja.

Sljedeće godine izdaje uspješni album 'Rated R', kojeg su obilježile pjesme 'Rude Boy', 'Te Amo' i 'Russian Roulette'. Album je odražavao njezine tadašnje životne borbe a mnogi ga kritičari smatraju Rihanninim najkompleksnijim albumom.

2010. Rihanna ponovno radi drastični 'makeover' i svoju prepoznatljivu tamnu kosu mijenja žarko crvenom. Tada objavljuje svoj peti studijski album 'Loud' koji joj je donio prvu Grammy nominaciju za album godine. Na albumu se pojavilo i nekoliko dueta s velikim zvijezdama poput Drakea i Eminema.

Godinu nakon izbacuje hit 'We Found Love' na kojem surađuje sa škotskim DJ -om Calvinom Harrisom. Jedna od najuspješnijih Rihannih pjesma postala je himna disko klubova, te osvojila brojne glazbene nagrade.

Ubrzo se RiRi okušala i u glumačkim vodama, te se pojavila u blockbusteru blockbusteru 'Battleship' kao podoficirka Cora Raikes, te osvaja Teen Choice award za najbolju žensku debitantsku ulogu. Istovremeno, objavila je album 'Unapologetic' koji postaje njezin prvi album broj 1.

Narednih nekoliko godina Rihanna je osvojila brojne prestižne glazbene nagrade te je samo nizala uspjehe. 2014. dogodio se njezin prvi izlet u modnu industriju, kada izbacuje kolekciju 'Fenty x Puma' u suradnji s sportskim brandom Puma.

Nakon tri godine pauze od glazbe, 2016. izbacuje album 'Anti', s hitovima 'Work', 'Kiss It Better' i 'Love on the Brain'. Nedugo nakon lansirala je i svoju megauspješnu liniju šminke Fenty Beauty.

Nezaustavljiva RiRi ubrzo postaje prava poduzetnica, te izbacuje dugoočekivanu kolekciju donjeg rublja 'Savage x Fenty'. Linija je imala 90 komada donjeg rublja, odjeće za spavanje i pribora s širokim rasponom veličina.

Prošle godine na kratko se vratila u svijet glazbe i udružila se s Partynextdoorom u hitu 'Believe it', te je pokrenula liniju kozmetike 'Fenty Skin'. Rihannini obožavatelji i dalje su u iščekivanju nove glazbe, a pjevačica je za Vogue otkrila da intenzivno radi na novom albumu.

U kolovozu ove godine RiRi je proglašena milijarderkom. Prema Forbesu, Rihannino se bogatstvo procjenjuje na oko 1,2 milijarde funti, što je, zahvaljujući udjelima u Fenty Beauty i Savage x Fenty, čini najbogatijom glazbenicom na planeti.