Karijeru počeo u porniću, zvali su ga kraljem reklama, a glume se 'ostavio' zbog bolesne kćeri

Svojedobno je priznao da je nakon razvoda skoro doživio živčani slom. Nigdje nije htio izlaziti niti imati neki raspored kad nešto mora obaviti, a dobra financijska situacija takav mu je lagodan život, nasreću, dopuštala

<p>Glumac <strong>Matt LeBlanc </strong>igrao je zavodnika<strong> Joeyja Tribbianija</strong> u deset sezona kultne serije 'Prijatelji'. Publika ga je obožavala zbog njegovih smiješnih izjava i karaktera, a nakon što su 2004. godine završili sa snimanjem i emitiranjem, svi su se nadali da će jednog dana ponovno na okupu sresti<strong> Phoebe</strong>, <strong>Ross</strong>, <strong>Joey</strong>, <strong>Monica</strong>, <strong>Chandler</strong> i<strong> Rachel</strong>. Danas LeBlanc slavi 53. rođendan. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Prijatelji' se vraćaju, specijal snimaju u kolovozu </strong></p><p>Mnogi se sjećaju epizode kad je Joey učio francuski i u tome bio iznimno loš, što je gledateljima bilo urnebesno smiješno, ali malo njih zna da Matt u stvarnosti tečno govori taj jezik. 'Prijatelji' su gledatelje zabavljali 236 epizoda, a ove godine potvrđeno je da će se ekipa ponovno sastati i snimiti jedan specijal više od 15 godina nakon završetka serije. Posebna epizoda bit će emitirana na streaming servisu HBO Max, ali datum se i dalje ne zna.</p><p>S obzirom da je snimanje zbog pandemije korona virusa bilo pomaknuto više puta, zdravlje je najvažnije pa će se snimati kad za to bude najpovoljnija epidemiološka situacija. Snimanje je trebalo započeti krajem ožujka, ali je produkcija to zaustavila i odgodila pa je zatim snimanje najranije trebalo krenuti u svibnju. S obzirom na to da ni tada nije krenulo, objavljen je novi datum snimanja, kojeg će valjda uspjeti ispoštovati. </p><p>- Nadam se da ćemo moći snimati u kolovozu, ako sve bude dobro i ne bude ranog drugog vala. Ako sve bude na svom mjestu i ako budemo mogli poštovati sve mjere, snimat ćemo ga negdje između sredine i kraja kolovoza - rekla je kreatorica serije <strong>Martha Kauffman</strong>. </p><p>Serija je s vremenom postala jedna od najuspješnijih i najpopularnijih u TV povijesti, ali je i proslavila mnoge. Joey je prije svjetske slave u 'Prijateljima' glumio u popularnom erotskom serijalu 'Red Shoe Diaries'. U jednoj od epizoda serije, njegov lik zavodi tajnicu i seksa se s njom u dizalu. </p><p>Prije 20 godina glumca je časopis People prozvao jednim od 50 najljepših ljudi na svijetu. Matt nije imao nekih skandala u karijeri i privatnom životu. Ljubav svog života, <strong>Melissu McKnight</strong> (55) zaprosio je 1998., a pet godina kasnije su se i vjenčali. Prije nje, kratko je hodao i s poznatom glumicom<strong> Kate Hudson </strong>(41). U veljači 2004. postao je otac u 36. godini; sa suprugom Missy dobio je kćer <strong>Marinu Pearl LeBlanc </strong>(16). Međutim, nisu uspjeli pa je dvojac 2006. podnio papire za razvod.</p><p>Svojedobno je priznao da je nakon razvoda skoro doživio živčani slom. Nigdje nije htio izlaziti niti imati neki raspored kad nešto mora obaviti, a dobra financijska situacija takav mu je lagodan život, nasreću, dopuštala. Nije htio ni glumiti jer mu je jedinom djetetu postavljena teška dijagnoza. </p><p>- Imala je problema s mozgom, jedan oblik displazije, ali sada je konačno dobro. Bilo mi je vrlo teško. Posao mi u tom trenutku nikako nije mogao biti prioritet. Shvatio sam da je obitelj najvažnija i da je sve ostalo u drugom planu. Ne postoji li izreka da nas ojača ono što nas ne ubije? - govorio je tada glumac. Neko vrijeme bio je poznat kao kralj reklama. Glumio je 1987. u reklami za Heinz kečap, a s njom je osvojio i nagradu u Cannesu; pojavio se i u reklami za Levi's 501, Doritose, Coca-Colu...</p><p>Matt se nakon snimanja serije udebljao, što je iznenadilo mnoge obožavatelje. Najviše se isticao njegov trbuh, koji je prije dvadeset godina bio potpuno ravan. Također, kosa i brada su mu posjedile, ali fanovi tvrde da im je i dalje 'napet'. </p><p>Povratak u stare uloge glavnim će glumcima podebljati novčanik. Iako se na početku govorilo kako bi glumci trebali dobiti honorar u iznosu od oko 17 milijuna kuna, navodno će za tu jednu epizodu dobiti između 2,5 i 3 milijuna dolara, odnosno gotovo 20 milijuna kuna. Bit će to njihovo prvo okupljanje na malim ekranima od završetka snimanja serije 2004. godine.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>