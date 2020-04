Karijeru su počeli u pornićima: C. Diaz, Matt LeBlanc, J. Chan

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Najluđa porno zvijezda: Bio je poseban zbog jedne vještine...



Put do slave i uspjeha često je posut trnjem, a ove su zvijezde svoju karijeru prije uloga u hitovima počeli graditi u znatno manje cijenjenim pornićima.

Matt Leblanc (52)

Prije nego mu je uloga Joeya u Prijateljima donijela svjetsku slavu, ovaj je glumac glumio u popularnom erotskom serijalu Red Shoe Diaries. U jednoj od epizoda serije, njegov lik zavodi tajnicu i seksa se s njom u dizalu.

Cameron Diaz (47)

S 19 godina se Cameron prvi put pojavila potpuno gola u seksi videu pod nazivom 'She's no angel'. Iako je time privukla pažnju, očigledno je željela da njena karijera krene u drugom smjeru pa je tužila i u zatvor strpala tvorca videa koji ju je s istim ucjenjivao. Ipak, na radost njenih brojnih obožavatelja, snimka je procurila na internet.

Jackie Chan (66)

Legenda kung fu filmova nije oduvijek glumio samo u akcijama i komedijama - naime, 1975. je imao ulogu u porno filmu 'All in the family'.

David Duchovny (59)

Prije uloge agenta Muldera koja ga je proslavila u X Filesu, David nije uvijek glumio ozbiljne likove opterećene postojanjem izvanzemaljaca. Naime, i on je poput Matt Le Blanca bio dio serijala Red shoe diaries.

Sylvester Stallone (73)

Slavan je zbog Rockyja, no malo tko zna kako je ova holivudska mrga u mladosti glumio u pornografskom filmu The Party at Kitty and Stud's. Rekao je kako je tada bio praktički beskućnik te ga je besparica primorala na to.

Hellen Mirren (74)

Jedna od najpoznatijih svjetskih glumica 1979. glumila je u filmu 'Caligula', rimskom epu koji je na kraju zabranjen zbog kontroverznog scenarija. Većina koji su pogledali film, kažu da je čisti pornografski sadržaj.

Arnold Schwarzenegger

Ovaj je glumac prošao prilično impresivan put od porno zvijezde do guvernera. U mladosti je zarađivao kao model, a pozirao je potpuno gol za gay časopis 'After Dark' te je navodno glumio i i filmu za odrasle, premda mu je danas teško ući u trag.