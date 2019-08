Karleuša hejterima: 'Seljaci, ja vam nisam operna pjevačica...'

About last night 💥💥💥 #labamba #Igalo #montenegro #swipeleft Ps(imam potrebu da se kratko obratim ovima koji su kao nešto šokirani mojim kostimom, pominju moju decu itd. Seljaci, ja nisam operska pevačica niti učiteljica u vašoj opštini, ja sam performer, ovo je scencski kostim koji je u skladu sa mojom muzikom i SCENOM. Ne idem ovako do supermarketa sa decom! Verujem da ste bar jednom u zivotu culi za Bijonse, Lejdi Gagu, Rijanu, Pink, Majli itd... pogledajte njihove scenske kostime... Možda je u vašem malom mestu ovo šokantno ali ja ne živim tu, ja nisam vi i moj život je nešto što vi možda nikada i nećete razumeti. Ali kad je već tako, idite pratite nekog drugog... smarate sa svojim malogradjanskim primitivnim stavom koji mene niti će promeniti niti usporiti. Naprotiv. Tek sam počela. 👋🏻👋🏻👋🏻)

A post shared by JELENA KARLEUŠA (@karleusastar) on Aug 4, 2019 at 12:20am PDT