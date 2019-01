Karleuša je Ognjena dovodila u kuću i djeci rekla da je doktor?

Drama se nastavlja. Srbijanski mediji prenose kako se folk pjevačica Jelena Karleuša (40) sastajala s Ognjenom Vranješom (29) u njezinoj obiteljskoj kući koja se nalazi u luksuznoj četvrti 'Dedinje'.

[video: 1203487 / ]

Pjevačica je u tom periodu imala zdravstvenih problema, a kako prenosi Kurir, svojim curicama, Atini (10) i Niki (9), nogometaša je predstavila kao doktora koji se brine o njoj.

Foto: Privatni album/instagram

- Jelena i Ognjen su se često viđali u njenoj i Duškovoj kući u Beogradu. Vranješ je kod nje često dolazio 2017. kada je imala zdravstvenih problema. Kada se slučajno sreo s kćerima pjevačice, Jelena im je rekla kako je on njezin doktor. S obzirom na to da su Jelena i Ognjen javne osobe, nikako se nisu mogli viđati po beogradskim hotelima i privatnim smještajima jer bi ih netko prepoznao. Zbog toga ga je morala dovoditi kući, a on ni se sakrio ispod kapuljače i nitko ga ne bi primijetio - rekao je izvor blizak Karleuši za Kurir.

Foto: Instagram

Karleuša je navodno inzistirala da se viđaju u njezinoj kući jer joj je bio emotivno potreban. To je bio težak period za pjevačicu jer je trebala ići na operaciju kako bi uklonila tumor na maternici. Kako prenosi Kurir, Ognjenu se ta ideja nije sviđala, ali je pristao zbog Jeleninog zdravstvenog stanja.