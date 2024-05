Karleuša oštro o Severini: 'Ona je u sukobu sa Srbijom iz koje vuče korijene. Tabloidna žena!'

Srpska pjevačica Jelena Karleuša gostovala je u ponedjeljak navečer u emisiji 'Ćirilica' na Happy TV-u, a s njom u studiju sjedili su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić i predsjednik Demokratske narodne partije u Crnoj Gori Milan Knežević. Osim što je s njima komentirala političku situaciju, Karleuša je komentirala regionalnu zvijezdu Severinu, a čiji je sukob posljednjih dana glavna tema na estradi.

- Govoriti o ženama tog kalibra, koje mogu prodati i vjeru za nevjeru i za novac... Ovo nije tema, mjesto i vrijeme s takvim državnicima i ljudima. Ne zaslužuju oni takvu tabloidnu temu, a ona je tabloidna - izjavila je Karleuša.

Urednik lista Informer Dragan J. Vučićević izjavio je da su Severini 'djed, otac, bivši muževi i sin Srbi, a ona napada Srbe'. Karleuša se složila.

- To sam ja i napisala, a ona je mene napala strašno. Ja njoj ne mogu objasniti, smatram da se istina koju ja govorim ne može kupiti ni platiti. Mi smo vidjeli gdje ona radi i pjeva, svatko tko je plati, ona pjeva i podržava tu politiku. S druge strane, ona mora znati da kad se brani svoja zemlja, to ne košta, to se osjeća. To nije neprijateljstvo prema drugim zemljama i religijama - rekla je i dodala da nema sukob sa Severinom.

- Ona je u sukobu sa zemljom iz koje vuče korijene. Ja ne vjerujem u priču da jedan narod za nešto može biti kriv i imati izvršnu moć - kaže Jelena.

Prisjetila se i njihovog susreta prije nekoliko godina kad su obje gostovale na koncertu Saše Matića, a Karleuša Severinu tad nije ni pozdravila, dok je Sevka njoj navodno poželjela sreću pred izlazak na binu.

- Ne poznajem je. Jednom su mi rekli da sam prošla pored nje, ali je nisam prepoznala - kaže Karleuša.

Kako je počeo sukob Karleuše i Severine? Navodno je srpska pjevačica napala Splićanku zbog jednog starog intervjua o Srebrenici. Pa je Karleuša spomenula Jasenovac i objavila je navodni screenshot poruke koji joj je Severina poslala. Splitska pjevačica uzvratila je objavom poruka koje joj je navodno slao Duško Tošić, koji je u procesu razvoda s Karleušom.