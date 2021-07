Jelena Karleuša (42) nikada nije skrivala da je pobornica estetske kirurgije, ali izgleda da s njom nije skroz zadovoljna jer nakon brojnih operacija i šminke samoproglašena 'kraljica Srbije' i dalje 'fotošopira' fotografije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Profi fotografije prikazuju realističniju sliku Jelene - lišenu Photoshopa i filtera. Na desnoj Instagram fotografiji Jelena izgleda vitkije i mlađe.

- Plastična kirurgija je fantastična stvar. Ako se ne pretjera i ako se radi pametno, može se izgledati fantastično. Imam plan kako da se bavim ovim poslom narednih 20 godina, a da izgledam ovako, da se ne promijenim. Nisam upala u priču o Dorian Grayu koji želi zauvijek izgledati mlado, ali moj posao je da izgledam dobro. Jedine dvije korekcije koje sam radila su grudi i usne. Ali usne nikada nisu bile trajne, nego nešto što moram iznova raditi. Smatram da sve što je trajno na licu može imati velike posljedice - rekla je Jelena za Kurir i dodala da planira botoks.

- Nikada nisam radila botoks, ali to nije nešto čime se ja hvalim. Vrijeme je sad. Nekad je bolje početi na vrijeme, nego da se dogode trajne posljedice koje radikalnijim operacijama mogu riješiti. Ušla sam upravo u tu fazu kada je posljednji vlak za neku vrstu intervencija - rekla je pjevačica kroz smijeh.

Na pitanje što bih još sredila na sebi, Jelena je bila iskrena i priznala da joj je želja operirati nos.

- Moja životna želja je operirati nos. Plašim se greške jer je on nasred lica. Ono što ću sigurno uraditi u narednom periodu, to su opet grudi. Velike grudi nisu sada toliko in i mislim da ću ih smanjiti. Ono što meni uvijek smeta je višak kože, kilograma, celulit, bore - rekla je Jelena.