Karleuša pozirala u mini haljini: Jedva prekrila strateška mjesta

Pjevačica u provokativnim odjevnim kombinacijama često dobiva komentare na račun izgleda. Nakon što je posljednjih nekoliko tjedana pozirala u kupaćim kostimima, sada je 'okrenula' ploču

<p>Za kontroverznu folk pjevačicu <strong>Jelenu Karleušu</strong> (41) odjevna kombinacija koja nije provokativna ne dolazi u obzir. Za svoje nastupe, izlaske, svečanosti pa čak i odlazak u grad Jelena uvijek kombinira krpice koje joj više otkrivaju no što sakrivaju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Životna priča Jelene Karleuše</strong></p><p>U posljednje vrijeme na njezinim društvenim mrežama mogli smo vidjeti hrpu fotografija u kupaćim kostimima. Nije tajna kako ih Jelena obožava, a svaki put 'uskoči' u novi. No sada je pozirala u mini haljini koja joj se pripila uz tijelo i jedva joj sakrila strateška mjesta.</p><p>- Razmišljaj o meni kao o Barbiki s kojom se nikada ne ćeš igrati - napisala je pjevačica kratko u opis fotografije.</p><p>Na radost njezinih vjernih obožavatelja, čini se kako je ovo bio pun pogodak. U komentarima su joj nizali pohvale na račun njezina izgleda.</p><p>- Da danas djevojke s 20 godina izgledaju kao ti, bilo bi savršeno. Stvarno si kao Barbie, diva - pisali su joj.</p><p>Iako često na račun izgleda dobiva brojne pohvale, uvijek postoje dežurni kritičari. No njima je Jelena stala na kraj. Nedavno se obračunala sa svima onima koji je prozivaju da je ugradila silikone. Pozirala je okrenuta leđima i pokazala stražnjicu pa napisala:</p><p>- Ne, nemam lažnu stražnjicu, kako bi mnogi rekli. Imam samo predivnu debelu balkansku guzicu s masnim celulitom. No, ako vi znate bolje od mene, što da vam kažem. Zumirajte i uživajte.</p><p>Njezini vjerni pratitelji u komentarima su je podržali, no neki su joj rekli kako ne govori istinu.</p><p>- Imaš bolju guzicu nego Kim Kardashian. Super izgledaš, ali ovo nije prirodno. Govori sebi ovo svakoga dana pa ćeš možda povjerovati u to - pisali su joj. Jelena se na komentare nije osvrtala. </p><p> </p><p> </p>