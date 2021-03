Srpska folk pjevačica Jelena Karleuša (42) uvijek brine da bude sređena od glave do pete. Njezine odjevne kombinacije uvijek su uske i provokativne, a svoje bujne atribute stavlja u prvi plan.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pomno bira odjeću kojom više pokazuje no što sakriva, no ovoga je puta 'okrenula ploču'. Za posljednju objavu na društvenim mrežama pozirala je zakopčana do grla.

Odabrala je 'zebra majicu' i crne lateks hlače. Kombinaciju je upotpunila mini torbicom i sunčanim naočalama. Iako nije 'izbacila' grudi i pozadinu kao po običaju, svoje je obožavatelje ipak ostavila 'bez daha'.

- Goriš, ljepotice. I dalje si najljepša, prava bomba - samo su neki od komentara ispod Jelenine fotografije. Pjevačica nikad ne odgovara na komentare, pa čak ni kada joj netko uputi kritiku.

I za prethodnu objavu Jelena je pozirala u dolčeviti, no 'izbacila' je stražnjicu i zavodljivo gledala prema kameri. Tako zakopčana do grla, 'zaboravila' je odjenuti grudnjak pa su joj virile bradavice.

Jedino što joj njezini vjerni obožavatelji zamjeraju je pretjerivanje s Photoshopom, u kojem Karleuša nerijetko 'popravi' svoje nedostatke. No Jelena je samouvjerena, a samu sebe naziva 'kraljicom Srbije'.