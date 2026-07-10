Karlo o Kaji: Prije showa sam ju zapratio jedno 15 puta, a ona me u potpunosti izignorirala

Gospodin Savršeni, Karlo Godec i njegova djevojka Kaja Casar, koju je upoznao u RTL-ovom relity showu, ispričali su za Story kako uživaju u zajedničkom životu jer sada konačno smiju skupa u javnost, što prvih pet mjeseci veze nisu smjeli zbog showa koji se tada prikazivao na televiziji. Kaja je dodala kako je odluka o zajedničkom životu bila spontana.

- Nismo ništa sad planirali previše, nekako odmah kad smo se vratili iz Grčke smo bili: 'Ajde, idemo živjeti zajedno pa vidjeti kako će sve biti'. I sad nakon osam mjeseci je baš lijepo, i na Zagreb sam se privikla. Lijepo je, sad pogotovo jer je ljeto pa možemo biti na moru - kazala je Kaja i dodala da se ne svađaju previše.

- Jedino što je on jako spor ujutro, a ja sam jutarnji tip. I onda sam se prvih par mjeseci malo živcirala, ali sad sam prihvatila da je to tako - objasnila je Kaja. Zajedničke trenutke uglavnom provode u angažmanima, sportu i šetnjama sa psom.

Iako mnogi parovi prekinu odmah nakon showa, Karlo kaže da je već nakon tri tjedna znao da bi Kaja mogla biti ona prava.

- I mislim da smo dokazali da nije show samo show. Znači, ne može se to sve posložiti da se ovakva ljubav rodi i da smo toliko kompatibilni i da uživamo u svemu skupa što radimo. Tako da mislim da je to jedno malo čudo, jer ja nisam smatrao da će se to desiti niti ona niti itko iz showa. Tako da mislim da je to jedna jako lijepa priča, da na kraju krajeva se možete zaljubiti u showu - kazao je Karlo i otkrio da je pola godine prije showa Kaju na Instagramu 'zapratio i otpratio jedno 15 puta', no ona njemu nije htjela uzvratiti praćenje.

- I kad smo došli u show, ja je nisam prepoznao jer je bila plava prije. Kada je došla u show, bila mi je poznata ta cura, ali ja nikako nisam znao gdje da je smjestim. I onda nakon nekog perioda smo pričali i shvatili da sam ja nju već prije htio upoznati i sad joj cijelo vrijeme predbacujem da me mogla tad zapratiti pa ne bismo morali ići u show - ispričao je Karlo za Story, a Kaja dodala da Instagram ne koristi za upoznavanje muškaraca, a i u to vrijeme je radila dva posla na Tenerifima i uopće Karlov profil nije ni pogledala.