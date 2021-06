Bivšu voditeljicu HRT-a Karmelu Vukov-Colić (52) sada možemo gledati na lokalnim televizijama diljem Hrvatske. Vodi emisiju o zdravlju, zove se 'Zdrava jabuka', a ujedno i TV prodaja.

Ona je urednica i voditeljica emisije, a gosti su joj prodajni stručnjak Emil Pavić i kirurg i urolog Milan Pavlović. Pričaju o raznim temama iz područja zdravstva, a preporučuju i određene preparate koje gledatelji mogu naručiti pozivom na broj koji je napisan na ekranu. Na službenim stranicama emisije stoji da je urednica i voditeljica Branka Prislić.

Vukov-Colić od studenog 2018. ne radi na HRT-u, a odlučila je otići jer joj se više nije sviđala atmosfere koja je vladala na toj televiziji.

- Nije mi bila namjera napustiti HRT, nisam o tome razmišljala, no život ponekad ima drukčiji scenarij... Osnovni razlog moje molbe za prekid radnog odnosa zdravstvene je prirode. Godinama sam gurala, ustajala u četiri ujutro, radila jutrima, večerima, subotama, nedjeljama, bila na terenima, snimanjima, ponekad i više od deset sati dnevno, i sve je to super - jer radila sam posao koji volim. No, u jednom trenutku organizam kaže dosta - ispričala je za Gloriju.

Na katoličkoj televiziji Laudato TV vodi kulinarsku emisiju, a radi i na predstavi 'Menopauza'.