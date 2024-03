Karmen bježi, a Josip bi bliskost u 'Braku na prvu': 'Preblizu si mi, a ni ne poznamo se još...'

Tijekom fotografiranja nakon vjenčanja u showu 'Brak na prvu', Josip se pokušao fizički približiti Karmen, no za nju je to u ovoj fazi jednostavno bilo previše. Jasno je postavila granice i dala mu do znanja kako joj dodiri ne odgovaraju.

- Stidljiva je - rekao je Josip, no Karmen je odlučno rekla kako to nije istina.

- To mi je baš bilo zanimljivo čuti, kako je samo isprojicirao da ne može prihvatiti kako je to moja granica, da nije svjestan toga da ja imam granicu. Da to nema veze sa stidljivosti. To mi je malo neukusno. Imamo godina, nismo balavci. To mi je totalno neprimjereno - rekla je Karmen i dodala kako joj je ta taktilnost previše, pogotovo jer Josipa poznaje svega nekoliko sati.

Foto: RTL

- Osobni prostor mi je važan, preblizu si mi, a ne poznajemo se - rekla mu je.

- Nismo ništa definirali, a već si dozvoljava da bude tako blizu - požalila se produkciji.

Foto: RTL

Josip je shvatio njezinu poruku.

- Pokušao sam nekoliko puta joj prići, ali ona nije htjela - zaključio je.