Da se rodila u Italiji bila bi svjetski poznata, zvijezda poput Grace Jones. Uvijek je bila ekstravagantna. Na posao je išla, radila je u nekoj firmi, odjevena kao rock zvijezda, priča nam glazbenik Mladen Burnać (50).

I sam je krajem osamdesetih bio punker sa svojim bendom “Brze banane”. Šminkao se za nastupe i nosio fudbalerku. Kasandra je “furala” izblajhani minival i jaki make up. Bila je prava rockerica. Imala je svoj bend Kasandra, s kojim je krajem osamdesetih nastupala u zagrebačkom klubu Maks u kojem su svirale mlade neafirmirane grupe. U Maksu je i nastala fotografija tad 16-godišnje Kasandre i njenog prijatelja Burnaća.

POGLEDAJTE VIDEO: Kasandra nakon 14 godina izbivanja

- Ta fotka je iz ‘88. ili ‘89. Znam po hlačama koje mi je poslije netko ukrao nakon nastupa. Maks je bio neka druga varijanta Kulušića. Sjećam se da smo u to vrijeme imali probe kod Kasandre doma, u njenom dnevnom boravku koji je obojila u crno, a zidove je ukrasila bijelim otiscima dlanova. Tad se već vidjelo da je Kasandra veoma posebna. Originalna i atraktivna. Bila je avangardna pjevačica - priča nam Burnać.

Sretali su se tako na svirkama po zagrebačkim klubovima, a Kasandrin bend, kaže Burnać, imao je odličnog gitaristu, Marka, koji je svirao poput Edgea iz U2, iako, stavlja, više su zvučali kao Talking Heads.

- Kasandra je bila wow, posebna. S obzirom na to da je već tad bila avangardna, ne čudim se da je kasnije devedesetih postala dance zvijezda. Iako ona mi je bila prava rock pjevačica. Tako se i ponašala. U isto vrijeme kad je imala bend radila je u nekoj firmi. Sjećam se da je moj brat, koji joj je pomagao u karijeri, čekao iza posla, svi izlaze s posla “normalno” odjeveni, a ona je iz firme izašla odjevena kao kakva rock zvijezda. Kao da je upravo sišla s Wembleyja. Uvijek je bila ekscentrična. Ja sam bio njezin velik obožavatelj. Privatno je velika dobrica, draga i topla osoba. Zavoliš ju iz čista mira. Oduvijek je bila posebna. To su bila neka kul vremena, a onda je rat sve promijenio - govori nam Burnać.

Kasandra je potom krenula u solo vode i postala dance pjevačica.

- Sjajna je pjevačica, ima duboki glas, da ne kažem kakva je pojava od žene bila. Dance je bila glazba koja je bila hit, sve se preselilo u disko klubove, normalno da je glazba s kojom se baviš nešto što se sluša u diskačima - kaže nam Burnać.

POGLEDAJTE VIDEO:

O Kasandri su se raspitivali i talijanski producenti. Bilo je to u jeku njene popularnosti devedesetih. Bila im je zanimljiva zbog osebujnog dubokog glasa, atraktivne pojave i neobičnog stylinga. No ona se iznenada povukla sa scene.

Tog se sjeća Zoran Škugor (67), estradni menadžer. Talijanski glazbenici su ga kontaktirali vezano za Kasandru, no ona je odlučila da je dosta estrade.

- Imala je svjetski štih. Bila im je poput svemirca. Ja bih čak rekao kad se pojavila na tragu mlade Josipe Lisac sa svojom ekstravagantnošću. Publika ju je ozbiljno shvaćala. Ne bi sad došla kao neke zvijezde, koje bi samo natapirale kosu. Kasandra je vodila brigu o stylingu. Odskakala je po imidžu od svih. Bila je originalna i mislim da je to razlog zašto je se ljudi i danas sjećaju i vole je - govori nam Škugor.

Bili su dobri iz vremena dok je još harala disko klubovima devedesetih. Sretali su se po gažama i raznih promocijama. Onda je kasnije, u drugoj polovici devedesetih, priča Škugor, pregovarala s Croatia Recordsom da snime nešto drugačiji album. Škugor je predložio da pjesme radi Guido Mineo, koji je čak i napravio desetak pjesama.

- Ne znam zašto ipak nije došlo do realizacije albuma, šteta - kaže nam Škugor. Ipak Kasandra i estradni menadžer nastavili su se čuti.

- Javljala mi se često. Dugo smo razgovarali o njenom povratku na scenu. To su bili razgovori od jednog sata. Bilo je to krajem 2000. godine. Počeli smo razgovarati o njenoj budućoj karijeri. Bila se spremna vratiti na scenu. Rekla je da ima financije za novi album, ali da prvo sebe mora srediti. Tu smo stali. Zadnji put sam je vidio negdje 2006. godine netom prije nego je skroz nestala iz javnosti. Našli smo se jednu večer u “Maloj kavani” na Trgu bana Jelačića u Zagrebu. Bila je i njena majka s nama.

Razgovarali smo o novom albumu. Htjela je nešto novo, moderno, na svjetskom nivou. Rekao sam joj da ona svakako nije za narodnjački melos kao neki - priča nam Škugor.

POGLEDAJTE VIDEO:

No ni to se nije izrealiziralo. Škugor Kasandru nikad nije pitao razloge njenog iznenadnog povlačenja s glazbene scene. Zna da su u pitanju bili zdravstveni razlozi, no nije htio zadirati u njenu intimu.

- Rekla mi je da prvo mora riješiti svoje zdravstvene stvari. Kad sam je zadnji put u “Maloj kavani” vidio izgledala je odlično kao i uvijek. Rekla je da mora prvo riješiti neke svoje zdravstvene stvari. Ona je jedna jako pametna žena, zafrkantica, puna vedrog duha, da ne govorim koliko atraktivna izgleda. Privatno, s njom nikad nije bilo dosadno. Bila je jako duhovita. - kaže nam Škugor. Kasandra bi mu se povremeno javljala za blagdane i rođendane, ali uvijek s drugog broja mobitela.

U povremenom kontaktu s Kasandrom ostao je dizajner Zoran Mrvoš, koji ju je odijevao devedesetih. Mrviš živi nedaleko Petrinje, a Kasandra ga je pitala kako je nakon potresa.

- Ona je uvijek bila sređena. I kod kuće je bila sređena, vrlo slično kao i na pozornici. Uvijek je doma bila u kožnim tajicama i bila našminkana - priča nam Mrvoš. Probe su imali kod nje doma na zagrebačkom Bukovcu gdje Kasandra i danas živi s majkom.

- Izvrsna je bila za suradnju, otvorena i uvijek je sve bilo pomaknuto. Mi smo se kužili. Nije bilo nagovaranja kod nje. Odjeću smo joj šivali i nabavljali u Superstaffu. Sjećam se kad smo joj radili srebreno satensko odijelo za neki festival. Pa haljine, uvijek je neko perje bilo u pitanju, srebreno, crno, PVC... Kad pomislim na nju sjetim se hrpe stvari, odjeće i cipela po njenom stanu jer lovili smo se između nastupa. Koja je to bila privilegija tad upoznati Kasandru, a kamoli raditi s njom. Ja se i danas osjećam privilegiranom što ju znam, što sam surađivao s njom. Ona je ušla u legendu jer se povukla kad je bila na vrhu - govori nam dizajner Mrvoš.

I on se sjeća da je prije nego što je postala velika dance zvijezda bila rockerica.

- Ona je u stvari bila u krivom žanru. Oduvijek je htjela pjevati jazz i blues. U duši je totalno to. Zabavna je i duhovita, brzo misli, cinična po malo. Volim taj njen humor. Uvijek se zezala, i na svoj račun - kaže Mrvoš.

Iako je mnogi prijatelji i suradnici žele čuti, Kasandra je zamolila za još malo privatnosti. Pročitala je komentare o sebi nakon što smo ekskluzivno objavili njenu ispovijest nakon što je 14 godina izbivala sa scene i sretna je što je ljudi i danas vole. No pojavljivanje u javnosti pričekat će još malo neka bolja vremena...