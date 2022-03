Kastratijeva Anđela objavila fotku na kojoj ističe trudnički trbuh: Ušli smo u deveti mjesec!

Influencerica i djevojka bivšeg Dinamovog igrača Lirima Kastratija (23), Anđela Šimac (25) ušla je u deveti mjesec trudnoće, a sada je objavila i fotografiju na kojoj ističe trudnički trbuščić.

POGLEDAJTE VIDEO:

- I ušli smo u deveti mjesec - napisala je Anđela uz objavu.

Pozirala je u uskoj crnoj haljini koju je iskombinirala s čizmama u istoj boji. Cijelu kombinaciju upotpunila je Birkin torbom sa zlatnim detaljima. Inače, ta je torba simbol društvene moći i prestiža u svijetu mode, a za nju su nekada postojale i liste čekanja.

Lirim i Anđela trenutačno žive u Poljskoj, a svaki slobodan trenutak provode na egzotičnim destinacijama. Anđela je prije nekoliko mjeseci za RTL otkrila sve o trudnoći, ali i o vjenčanju koje Lirim priželjkuje.

- Meni je stvarno bilo teško. Imala sam puno mučnina koje imam još i dan danas. Nekako se nadam: 'Ajde danas neće'. Nadam se da će završiti što prije, ali još uvijek mi je teško. Kažu da nakon tri mjeseca trudnoće bude lakše, ali u mom slučaju nije tako - otkrila je tada te nadodala kako uopće ne razmišlja o udaji.

- On bi htio, ali iskreno moram reći da nisam za to. Mi već dugo živimo zajedno i smatram da papir neće promijeniti ništa, ali možda jednog dana... Sad trenutno ne planiram. Nije mi to ni želja niti prioritet. S obzirom na to kako gledam na naš život - mi smo kao u braku. Imamo dijete zajedno, živimo zajedno, tako da meni je to zapravo brak - izjavila je.