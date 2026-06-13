Kat Dennings i Beth Behrs stvorile su nezaboravan duo: Ovako je nastala '2 Broke Girls'

"2 Broke Girls" američka je humoristična televizijska serija koja se prikazivala na mreži CBS od 19. rujna 2011. do 17. travnja 2017. godine. Seriju su za Warner Bros. Television osmislili Michael Patrick King i Whitney Cummings, a tijekom šest sezona snimljeno je ukupno 138 epizoda. Iako je među kritičarima izazivala podijeljena mišljenja zbog provokativnog humora i čestih seksualnih, rasnih i društvenih stereotipa, publika je posebno zavoljela dinamičan odnos glavnih junakinja i njihov osebujan pogled na svakodnevni život. Glumica Kat Dennings, koja je utjelovila Max, inače danas slavi 40. rođendan.

- Max Black je lik koji je ostvario najbolje rezultate na testnim prikazivanjima od svih pilot-epizoda koje je CBS ikada imao. Publika ju je doživjela kao autentičnu i uvjerljivu, upravo zato sam toliko želio da je glumi Kat Dennings, ona jednostavno ima taj osjećaj autsajderice - komentirao je King u intervjuu za Hollywood Reporter.

Foto: Youtube/Screenshoot

- Kada sam imala 13 godina, pojavila sam se u jednoj epizodi serije "Seks i grad". Kad sam dobila izravnu ponudu za ulogu u "2 Broke Girls", pomislila sam: ‘Pitam se sjeća li me se još uvijek?’ - istaknula je Dennings.

Radnja serije osvojila je publiku

Radnja serije je smještena u brooklynsku četvrt Williamsburg u New Yorku te prati živote dviju mladih konobarica, Max Black i Caroline Channing. Naizgled potpuno različite, njih dvije postaju nerazdvojne prijateljice nakon što ih život spoji u lokalnoj zalogajnici Williamsburg Diner. Max je odrasla u siromaštvu, uz neodgovornu majku i bez očinske figure, zbog čega je razvila ciničan smisao za humor, snalažljivost i čvrst karakter. S druge strane, Caroline je odrasla kao kći milijardera Martina Channinga, naviknuta na luksuz i privilegije, no preko noći ostaje bez svega nakon što joj je otac osuđen zbog vođenja velike financijske prijevare nalik Ponzi shemi.

Unatoč različitim životnim iskustvima, njih dvije povezuje zajednička želja da pokrenu vlastiti posao i ostvare financijsku neovisnost. Počinju prodavati Maxine domaće kolače i postupno skupljaju novac za otvaranje vlastite slastičarnice. Tijekom prve sezone na kraju svake epizode prikazuje se iznos koji su uspjele uštedjeti prema cilju od 250.000 američkih dolara, što postaje jedan od zaštitnih znakova serije.

Foto: Youtube/Screenshoot

Važnu ulogu u njihovim životima imaju i ostali zaposlenici zalogajnice. Vlasnik Han Lee često je meta Maxinih zajedljivih šala, dok kuhar Oleg Golishevsky svojim neprimjerenim komentarima stvara niz komičnih situacija. Blagajnik Earl Washington, nekadašnji jazz glazbenik, predstavlja očinsku figuru koju Max nikada nije imala. Posebno mjesto zauzima i Sophie Kaczyński, temperamentna poduzetnica poljskog podrijetla koja vodi tvrtku za čišćenje i postupno postaje jedna od najvažnijih osoba u životima glavnih junakinja.

Kako serija napreduje, Max i Caroline prolaze kroz brojne uspone i padove. Nakon početnih neuspjeha ponovno pokreću svoj posao u stražnjem dijelu zalogajnice, a Max upisuje slastičarsku školu gdje upoznaje nove prijatelje i ljubavne interese. Caroline se također suočava s ljubavnim izazovima, ali i profesionalnim prilikama koje joj omogućuju da svoju životnu priču proda filmskom producentu. Dobiveni novac ulaže u proširenje njihova poslovanja i pretvaranje prostora u moderni desertni bar.

Istodobno se razvijaju i priče sporednih likova. Oleg i Sophie nakon burne veze ulaze u brak te dobivaju kćer Barbaru, dok Max započinje vezu s odvjetnikom Randyjem. U završnoj sezoni Randy zaprosi Max, koja pristaje na brak, no istovremeno jasno daje do znanja koliko joj znači prijateljstvo s Caroline i život koji su zajedno izgradile. Caroline pak započinje ozbiljnu vezu s građevinskim poduzetnikom Bobbyjem.

Posljednja epizoda završava bez konačnog raspleta svih zapleta jer je CBS neočekivano otkazao seriju nakon šeste sezone. Razlozi su uključivali pad gledanosti, promjene u programskoj shemi te poslovne odluke vezane uz vlasnička prava nad projektom. Mnogi obožavatelji ostali su razočarani što autori nisu dobili priliku zaokružiti priču i pružiti likovima završetak kakav su zaslužili.

Sjajna glumačka postava

Velik dio popularnosti serije proizlazi iz iznimne kemije između Kat Dennings i Beth Behrs, koje su uvjerljivo utjelovile Max i Caroline. Njihovo prijateljstvo, ispunjeno međusobnim zadirkivanjem, podrškom i zajedničkom borbom za bolju budućnost, ostaje središnja tema cijele serije. Iako se humor često oslanja na provokativne šale i stereotipe, 2 Broke Girls istodobno donosi priču o upornosti, odanosti i vjeri da se uz dovoljno rada i prijateljsku podršku može ostvariti i naizgled nedostižan san.

Osim Kat Dennings i Beth Behrs, koje nose najveći dio radnje, važan doprinos uspjehu serije dali su i ostali članovi glumačke postave. Garrett Morris utjelovio je simpatičnog blagajnika Earla Washingtona, bivšeg jazz glazbenika koji svojim životnim iskustvom i duhovitim opaskama često služi kao glas razuma među zaposlenicima zalogajnice. Jonathan Kite igra Olega Golishevskog, ekscentričnog ukrajinskog kuhara poznatog po dvosmislenim šalama i neobičnom smislu za humor, dok je Matthew Moy u ulozi vlasnika restorana Hana Leeja donio niz komičnih situacija zahvaljujući nespretnosti i stalnim verbalnim okršajima s Max.

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Posebno se istaknula Jennifer Coolidge kao glasna i karizmatična Sophie Kaczyński, poduzetnica poljskog podrijetla koja vodi vlastitu tvrtku za čišćenje i tijekom serije postaje jedna od najbližih prijateljica glavnih junakinja. Njezin osebujan karakter i romantična veza s Olegom predstavljaju važan dio zapleta u kasnijim sezonama. U sporednim ulogama pojavljuju se i Brooke Lyons kao bogata klijentica Peach Landis, Ryan Hansen kao vlasnik slastičarnice Candy Andy i Carolinein dečko Andrew te brojni drugi glumci koji kroz gostujuće nastupe dodatno obogaćuju svijet serije i doprinose njezinoj prepoznatljivoj atmosferi.