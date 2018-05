Katarina Baban: Nisam znala tko je to, red je da budem žena

Kad sam vidjela Whitney bila sam užasno sretna jer sam htjela pjevati i biti kao ona, komentirala je glumica Ana Vilenica (39) zadatak transformacije u pokojnu pjevačicu Whitney Houston. No neće biti sama sceni jer će joj se pridružiti malena Eva Biljan.

- Hvala gljivi na Evi, ova djeca imaju nevjerojatne glasovne sposobnosti, nevjerojatno znaju pjevati - pohvalila je glumica klince koji su nastupali u showu. Eva je istaknula kako je jako uzbuđena i nije uopće mogla spavati zbog ove transformacije.

- Srce mi kuca najjače što je moglo u cijelom mom životu - ispričala je. Ana se našalila kako je Evin zadatak da izvuče stvar bez pritiska. Glumica Katarina Baban (29) ove će nedjelje na pozornici otpjevati pjesmu grupe Vengaboys.

- Ovaj put sam žena, bio je red. Pojma nisam imala tko je to - rekla je Katarina. Dodala je kako je kada je krenula pjevati, shvatila da joj to dosta dobro leži i misli da će glasovno moći dosta dobro 'skinuti' to.

- Da pjevaju na nizozemskom, to bi mi bila još veća fora jer ne znam ni beknuti - našalila se glumica. Istaknula je kako će to biti dobra zezanacija ako uspije dio ludila iz spota prenijeti na scenu, pa će se svi dobro zabaviti.

Radijski i televizijski voditelj Davor Dretar Drele (51) dobro se snalazi u ulogama legendarnih pjevačica, stoga će ovoga puta utjeloviti kraljicu romske glazbe Esmu Redžepovu. Drele je rekao kako je jako radostan jer je malo drugačije i to mu je prva uloga u kojoj se malo smije.

- Konačno sam malo dobio priliku kroz Esmu protresti se na pozornici - napomenuo je. Dodao je kako će pokušati donijeti emocije Esme koliko god će moći.

- Romski ne znam, ali ne znači da nemam prijatelje Rome koji su mi obećali pomoći - ispričao je Drele. Glumac Matko Knešaurek (32) dobio je priliku utjeloviti jednog od najvećih zavodnika na ovim prostorima, Zdravka Čolića.

- Ovo je dobra prilika, nešto što bih ja sebi sigurno odabrao - rekao je Matko. Kaže kako vokalno pjesma nije nimalo laka, ali naučio je tekst i prepustio se pjesmi.

- Očekujem baš tu nemoguću misiju, ja moram doći do finala jer ja čeznem za finalom - istaknuo je glumac. Za kraj je rekao kako će ovu izvedbu posebno posvetiti osobi koja voli ovu pjesmu, a tko je ta osoba doznat ćemo u nedjeljnom izdanju showa 'Tvoje lice zvuči poznato'.

Ove nedjelje na pozornici showa moći ćemo vidjeti i ostale zabavne nastupe. Svojim transformacijama zabavljat će nas Paola Valić Bekić (35) kao pjevačica grupe En Vogue, glumac Damir Poljičak (34) kao George Michael u grupi Wham!, pjevačica Maja Bajamić (27) kao Jennifer Lopez i pjevač Amel Ćurić (35) kao legendarni Kićo Slabinac.