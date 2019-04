Katarina i Pero cijeli studio su uzdrmali pa ispali iz natjecanja

Na red je stigla i šesta epizoda showa 'Zvijezde pjevaju', a nakon što su prošlog puta ispali Ella Dvornik i Goran Bošković, četiri para pjevala su ove subote. Najmanje glasova gledatelja dobili su Katarina Strahinić i Pero Galić koji neće nastupati u polufinalnoj emisiji.

Svaki par izveo je dvije pjesme, a prvi na pozornicu stali su Ashley Colburn i Bojan Jambrošić. Prva pjesma koju su pjevali je 'Volim osmijeh tvoj' Antonije Šole i Toše Proeskog. Antonija je sve 'vrebala' iz publike i uživala u njihovom performansu.

- Sviđa mi se što ste napravili. Ako je autorica zadovoljna i klima glavom, tko sam ja da sudim - rekao je Miroslav Škoro. Za prvi nastup su dobili 34 boda.

Foto: HRT

Druga pjesma koju su otpjevali bila je 'Perfect' grupe Fairground Attraction.

- Za mene je ovo bilo apsolutno 'perfect'. Ne mogu se odlučiti koji žanr ti najbolje leži - hvalila ih je Danijela Martinović.

- Sve ove potencijalne zamke ste izbjegli. Drago mi je da si prihvatila savjete nas tu u žiriju. Imala si lijepe tonove s nešto malo vibrata na kraju da ih začiniš i na kraju si ipak izašla i sama završila ovu pjesmu. Super mi je bila vaša kemija, možda i najbolja u ovom showu. Po meni je ovo vaš najbolji nastup - hvalila ih je Mirela Priselac Remi. Za svoj drugi nastup Bojan i Ashley dobili su sve desetke, što je ukupno s prvim nastupom 74 boda.

Foto: HRT

Drugi po redu nastupili su Katarina Strahinić i Pero Galić, a prva pjesma koju su izveli je balada 'Ako tražiš nekoga' Prljavog kazališta.

- Ovo je meni fantastičan odabir pjesme. Divno je vidjeti tvoju drugu osobnost. Volim kad na ovakav način interpretiraš, više malo kantautorski način - rekla je Danijela Martinović, a Remi nazvala ju je hrabrom. Za 'Ako tražiš nekoga' dobili su 33 boda.

Foto: HRT

Druga njihova izvedba bili su 'Motori' grupe Divlje jagode.

- Dobro si se držala i u onom djelu kad si mahala kosurinom, tu se vidjelo da si pratila i moje nastupe - šalio se Škoro.

- Ovo je bio dosad vaš najbolji nastup - dodala je Valentina, a stručni žiri im je dao sve devetke, ukupno 36 bodova. Za dvije pjesme osvojili su 69 bodova.

Foto: HRT

Uslijedio je najmlađi par u emisiji Dino Jelusić i Tara Thaller s pjesmom 'Dream A Little Dream Of Me' Elle Fitzgerald.

- Gledajući vaš nastup govorim kumi Danijeli kako bi ona i ja mogli napraviti ovakav zanimljiv duet. Ostao sam oduševljen, mislio sam da trubu može imitirati samo Tedi Spalato, ali možeš i ti. To je vaša prednost preda mnom i Danijelom. Mi bismo morali uzeti i Tedija pa bi bili trio - našalio se Škoro, a Remi je rekla da je trubica njezin 'as u rukavu'.

- Sviđa mi se kako je bilo dramski i senzualno. Lijepo mi je bilo vidjeti te da uživaš u pjesmi kao da je tvoja autorska. Ti si baš bila unutra sa srcem - dodala je Remi. Pjevački par dobio je sve desetke i maksimalnih 40 bodova.

Foto: HRT

Za drugu pjesmu, Tara i Dino odabrali su 'Loše vino' Bijelog dugmeta.

- Bili ste toliko dobri da mi je čak pljesak u sredini zasmetao. Dino ti si fantastičan pjevač. Toliko sjajan odabir pjesme. Postigli ste jednu takvu energiju između sebe - rekla je Valentina.

- Izvanserijski, fenomenalno, besprijekorno, čisti tonovi. Danas ubijate, danas je vaš dan. Ova pjesma nije moj đir nimalo, ali sam pomislila da sam ovu pjesmu podcijenila - dodala je Remi. Druga pjesma je kao i prva zaslužila 40 bodova pa Tara i Dino imaju sveukupno maksimalnih 80 bodova.

Foto: HRT

Posljednji par iz prvog natjecateljskog kruga bili su Krešimir Međeral Sučević i Ivana Kindl. Pjesma 'S vremena na vrijeme' Prljavog kazališta bila je njihov prvi odabir.

- Bit će mi teško pričat jer sam na rubu suzu, iskreno. Ti si to danas tako prekrasno otpjevao, ti to možeš čovječe. I ono što moram reći, posebno me ganulo, moram se taknuti mentorice, svi odnosi bi trebali biti takvi. Ona je iz tebe izvukla najbolje - emotivno je rekla Danijela.

- Krešo, svi pričaju o tebi. Ti si od sebe napravio brend. Ti si najviše napredovao od svih - dodala je Valentina Fijačko. Škoro i Danijela dali su im visokih 10 bodova, a sveukupno su dobili 35.

Foto: HRT

Druga pjesma Kreše i Ivane bila je 'The Lady is a Tramp' glazbenika Franka Sinatre.

- Što se tiče scenskog nastupa ovo je po meni bio najkompletniji. Sve kako Bog zapovida. U prošlog pjesmi si rekao 'ja nisam tvoj, ne postojim', a ja ću ti reći 'hvala ti što postojiš' - rekla je Danijela, a onda je Škoro preuzeo riječ.

- Ti si napredovao iz emisije u emisiju, sve si bolji. Dobar je odabir pjesama. Ja sam se uplašio da si počeo pjevati sve točno, hvala Bogu nisi. Ovo je show, ti si showman. Prestani se baviti znanošću, dođi k nama - rječit je bio Miroslav. Stručni žiri im je za drugu pjesmu dodijelio 34 boda, a sveukupno imali su 69 kao i Katarina i Pero.