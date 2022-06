Kate Bush je na vrhu britanske ljestvice s hitom iz 1984. godine

Britanska pjevačica i kantautorica Kate Bush (63) našla se u petak na vrhu ljestvice singlova u Ujedinjenom Kraljevstvu sa svojim hitom iz 1985. 'Running Up That Hill', postavivši nekoliko rekorda s tom pjesmom, koja je ponovno otkrivena zahvaljujući Netflixovoj seriji 'Stranger Things'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Running Up That Hill (A Deal With God) bila je najviše na trećem mjestu nakon što je prvotno izašla, no pronašla je novu skupinu obožavatelja među mlađom generacijom zbog posljednje sezone serije o nadnaravnom, čija se radnja odvija u 1980-im godinama u gradu Hawkins u američkoj saveznoj državi Indiani.

Pjesma, s albuma Kate Bush 'Hounds of Love', relativno se visoko smjestila na glazbenim ljestvicama u nekoliko zemalja, uključujući i Sjedinjene Američke Države, gdje je prvi dio epizoda četvrte sezone premijerno objavljen na Netflixu krajem svibnja.

Bush, koja se proslavila 1978. svojim prvim singlom 'Wuthering Heights', u kojem je kao 19-godišnjakinja osvojila obožavatelje svojim jedinstvenim glasom i ekspresivnim plesnim pokretima, u jednom od svojih rijetkih javnih komentara osvrnula se na obnovljenu popularnost pjesme i dodala da je i sama obožavateljica znanstveno-fantastične drame, koju su stvorili braća Matt i Ross Duffer.

- Veoma je dirljivo da je pjesma toliko toplo primljena, osobito ako to ostvaruju mladi obožavatelji koji vole serije. Zaista sam sretna što braća Duffer dobivaju toliko pozitivan feedback za njihovu posljednju kreaciju. Zaslužuju to - rekla je 63-godišnja Bush u izjavi početkom lipnja.

Official Charts Company, britanska tvrtka koja sastavlja glazbene ljestvice, rekla je da je Bush oborila tri rekorda u petak: za najduže vrijeme potrebno da postigne prvo mjesto na ljestvici singlova (37 godina), ali i za najstariju žensku autoricu, koja se našla na prvom mjestu.

Budući da je 44 godina prošlo otkako je njezin singl 'Wuthering Heights' bio na prvom mjestu, Bush je također oborila rekord za najduži razmak između singlova na prvom mjestu u povijesti, dodali su iz tvrtke.

- Način na koji je nova generacija obožavatelja glazbe njenu pjesmu uzela k srcu zaista jednom zauvijek potvrđuje Kateinu poziciju velikana, ako je to uopće bilo potrebno - rekao je izvršni upravitelj Official Charts Companyja Martin Talbot u izjavi.

Najčitaniji članci