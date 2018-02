Kate je ignorirala crninu zbog kraljevskih pravila na BAFTI

Dodjela nagrada Britanske akademije filmske i televizijske umjetnosti, BAFTA, bila je sinoć u Londonu, a posebnu pozornost na crvenom tepihu plijenila je Kate Middleton (36).

Vojvotkinja od Cambridgea i supruga britanskog princa Williama (35) za tu je prigodu odjenula tamnozelenu dugu haljinu ispod koje se nazirao njezin trudnički trbuščić.

Tu ne bi bilo ništa neobično da na 'britanskim Oscarima' nije vrijedilo nepisano pravilo prema kojem se zvijezde na crvenom tepihu pojavljuju odjevene u crno kako bi podigle svijest o postojanju seksualnog zlostavljanja i spolne diskriminacije u njihovoj branši.

Cijela 'akcija' dio je pokreta 'Time's Up', a zvijezde su u crnini već prošetale na crvenom tepihu u sklopu dodjele Zlatnih globusa u siječnju.

Kate, koja očekuje svoje treće dijete, svojom se haljinom nije uklopila u trend crnine što je uzrokovalo popriličnu hajku na društvenim mrežama. U njezinu objavu stao je voditelj Piers Morgan.

Duchess of Cambridge being abused by 'feminists' on Twitter for not wearing a black dress at tonight's #BAFTAS.

Apparently, she's not allowed to exercise HER feminist right to wear whatever colour dress she chooses. pic.twitter.com/dJrldJpBph