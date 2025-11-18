Princeza od Walesa odabrala je najznačajnije prstenje iz svoje kolekcije za važno pojavljivanje u sklopu svoje misije ranog djetinjstva, uključujući i svoj prvi govor otkako je 2024. objavila da joj je dijagnosticiran rak
Kate Middleton nosila je posebno prstenje tijekom prvog govora nakon dijagnoze raka
Princeza od Walesa Kate Middleton sudjelovala je 18. studenog na summitu The Future Workforce Summit, koji je organizirala radna skupina The Royal Foundation Business Taskforce for Early Childhood. Skupina je dio Royal Foundation Centre for Early Childhood, centra koji je Kate osnovala 2021. kako bi podigla svijest o važnosti ranog djetinjstva za daljnji život.
Princeza Kate odjenula je sivo poslovno odijelo s bijelom bluzom s volanima, a dodatnu je simboliku unijela noseći četiri značajna prstena, piše People.
Za summit u Londonu kombinirala je svoj vjenčani prsten od velškog zlata, prsten s dragim kamenjem (eternity band), svoj ikonični zaručnički prsten sa safirom i dijamantima koji je pripadao princezi Diani, te prsten u potpunosti optočen dijamantima. Kate je ovaj komplet od četiri prstena prvi put nosila tijekom ljeta na teniskom turniru Wimbledon, gdje je njihovo slaganje u niz privuklo pozornost kao stilska izjava.
Prsten s dragim kamenjem prvi je put uočila javnost u kolovozu 2024. u videu u kojem su ona i princ William čestitali britanskoj olimpijskoj reprezentaciji na uspjehu u Parizu.
Tamni i svijetli kamenčići činili su ga vizualno sličnim njezinu zaručničkom prstenu, koji sadrži središnji safir od 12 karata okružen s 14 dijamanata, a činilo se da je novi prsten tada nosila umjesto zaručničkog — u tom videu i u nekoliko drugih pojavljenja. Jedan posebno zapažen trenutak bio je u rujnu 2024., u videu kojim je objavila da je završila kemoterapiju, kada je nosila prsten s dragim kamenjem uz tri druga prstena: vjenčani prsten od velškog zlata te dva dijamantna eternity prstena.
Podsjetimo, Kate je u ožujku 2024. otkrila da se liječi od raka te je od tada smanjila svoje kraljevske obaveze. U rujnu 2024. objavila je da je završila kemoterapiju, a u siječnju ove godine s “olakšanjem” je objavila da je u remisiji.
