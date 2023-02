Kate Middleton otvorila je novi Instagram račun, u tri dana je prikupila 44 tisuće pratitelja

Princeza Kate Middleton (41) je ovaj tjedan otvorila novi Instagram profil za zakladu 'The Royal Foundation Center for Early Childhood'.

Na novom profilu koji je nazvala 'earlychildhood', Kate je pokazala što radi na projektima u kojima se bavi ranim djetinjstvom te je predstavila kampanju 'Shaping Us'. U samo tri dana prikupila je 44 tisuće pratitelja.

Kate želi da projekt 'Shaping Us' pokaže koliko su važne formativne godine djetetova života. Princeza želi ukazati na to koliko je važno rano djetinjstvo i na to kako ono oblikuje odrasle osobe koje postajemo.

Kampanja je ubrzo doživjela veliki uspjeh, a pratitelji su pohvalili princezinu inicijativu.

- Ovo me rasplakalo. Tako lijepa poruka, naša uloga roditelja i uloga odgajatelja je najvžaniji posao koji ćemo ikada raditi - glasio je jedan komentar.

- Apsolutno mi se viđa ovo. Nadam se da će ova kampanja učiniti veliku razliku za mlade umove i njihovo mentalno zdravlje - napisala je pratiteljica.

Prisjetimo se, Kate je nedavno posjetila dječji vrtić, gdje je s djecom izrađivala maske od papira. Jednu od tih maski je stavila i na lice, a cijelo vrijeme se ponašala kao da nije princeza.

