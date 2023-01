Kate posjetila dječji vrtić: Princ William zbog brata Harryja izbjegava javno pojavljivanje?

Princeza od Walesa, Kate Middleton (41), u srijedu ujutro posjetila je dječji vrtić u engleskom gradu Lutonu. Bio je to njezin prvi samostalni angažman ove godine, i to bez supruga, princa Williama (40). Prije nekoliko dana princ Harry (38) iznio je šokantne detalje u svojim memoarima 'Spare' o bratu, njihovu fizičkom sukobu i još nizu situacija s ostalim članovima kraljevske obitelji. Mnogi nagađaju da je Williama sve to pogodilo i da se zato nije pojavio sa suprugom u javnosti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kate je stigla u dječji vrtić malo prije 11 sati te je odmah rekla odgojiteljici kako joj je drago što su se upoznale.

- Hvala što ste me primili. Jesu li se svi vratili u vrtić? Bilo je mnogo bolesti - rekla je Kate misleći na sezonske prehlade koje muče mnoge obitelji.

Foto: JUSTIN TALLIS/PRESS ASSOCIATION

U veseloj atmosferi Kate je s djecom izrađivala različite maske od papira. Jednu od njih stavila je na lice, sasvim opušteno, kao da nije princeza. Nekima je dobacila pet, a cijelo to događanje pratilo je budno oko fotografa.

Kate posljednjih godina podiže svijest o važnosti mentalnog zdravlja djece. Godine 2021. pokrenula je kampanju kako bi upozorila na to zašto su prvih pet godina života toliko važne za naše buduće životne ishode.

Foto: JUSTIN TALLIS/PRESS ASSOCIATION

Dok ona misli na važnost zdravlja djece, njezin šogor, princ Harry, otkriva, između ostalog, detalje njezina odnosa s njegovom suprugom Meghan Markle (41). U svojoj knjizi napisao je da su dame još 2018. zaratile uoči njegova vjenčanja s Markle. Razlog svađe bila je haljina za djeveruše. Mladenka je odabrala haljine za šest malenih djeveruša, među kojima je bila i princeza Charlotte. Kate nije bila zadovoljna haljinom koju je malena princeza dobila te je odbila dovesti kćer u palaču kako bi krojač prepravio haljinu. Cijela svađa odvijala se putem SMS-ova, u kojima je Middleton rekla kako će njezin dizajner napraviti šest novih haljina jer one koje im je dala Meghan nisu bile po njihovu ukusu. Markle je na to napisala da ih u palači čeka Ajay, što je otkrilo identitet krojača.

Riječ je o Ajayu Mirpuriju, koji već godinama kroji za kraljevsku obitelj. Nedavno je progovorio o sukobu. Uz to da se šogorice nisu posvađale pred njim, rekao je da je sve bilo jako stresno.

- Morali smo zapeti kao mazge sva četiri dana, četvero nas radili smo do četiri ujutro tri noći zaredom kako bismo ih prekrojili. Otišli smo iz dvorca Windsor u 22 sata noć prije vjenčanja - rekao je za Daily Mail.

Foto: profimedia

Najčitaniji članci