Katica u 'Tko to tamo pjeva?' osvojila 5 tisuća eura: Presudio je duet Ivane Banfić i voditeljice presudio

Putovanje u Grčku sa suprugom, s kojim je u braku već 40 godina, bila je velika želja Katice Janjanin iz Karlovca, a upravo ju je ta želja dovela u popularni glazbeno-natjecateljski show „Tko to tamo pjeva?“. U četvrtoj epizodi treće sezone Katica je osvojila maksimalnih 5.000 eura, ali i doživjela neočekivano iznenađenje koje joj je priredio suprug. U razotkrivanju dobrih i loših glasova pomagali su joj stalni panelisti Alka Vuica, Luka Nižetić, Gianna Apostolski i Goran Vinčić, kojima se pridružila gostujuća panelistica Ivana Banfić.

Pred Katicom se našlo devet tajnih glasova: Gitarist, Kestenjarka, Vlasuljar, TV voditeljica, Crtač stripova, Restauratorica odjeće, Odvjetnik, Dimnjačar i Deratizator. Svatko od njih pokušao ju je uvjeriti u svoje pjevačke sposobnosti, a njezin je zadatak bio prepoznati one koji ne znaju pjevati i tako povećavati osvojeni iznos.

Foto: Luka Dubroja

Već na samom početku, u izazovu „Prvi dojam“, Ivana Banfić i Alka Vuica posumnjale su u Odvjetnika. „Ma on sigurno ne zna pjevati“, komentirala je Alka, dok je Gianna Apostolski predložila eliminaciju Crtača stripova, a Luka Nižetić TV voditeljice. Katica je ipak odlučila eliminirati Deratizatora, no prije njegova razotkrivanja dočekalo ju je veliko iznenađenje. U studio je s buketom cvijeća stigao njezin suprug, kojemu je zatajila prijavu u show rekavši da cijeli dan neće biti doma jer ide u šoping. Nije ni slutila da je on doznao za njezino sudjelovanje i odlučio je iznenaditi pred kamerama s buketom. Emotivan susret raznježio je sve prisutne, a

posebno Alku Vuicu. „Svaka vam čast, evo suze su mi krenule“, poručila je. Podršku su joj u studiju pružali i ostali članovi obitelji, a nakon dirljivog susreta Katica se ponovno posvetila natjecanju. Uslijedilo je razotkrivanje Deratizatora, koji je pokazao da ne zna pjevati, čime je osvojila prvih 500 eura.

Foto: Luka Dubroja

Glazbena potraga nastavila se izazovom „Playback“, u čijoj su se prvoj rundi predstavili Gitarist, Kestenjarka, Vlasuljar i TV voditeljica. Goran Vinčić vjerovao je da Kestenjarka i TV voditeljica znaju pjevati, dok mu je Vlasuljar djelovao neuvjerljivo. Alka je bila uvjerena u svoju procjenu: „Ja mislim da Gitarist ne zna pjevati“, dok je Gianna uz njega sumnjala i u Kestenjarku. Iako su se Katici svi činili kao dobri pjevači, odlučila je eliminirati Gitarista, no njegov je nastup otkrio da itekako zna pjevati. Prva pogrešna procjena nije joj donijela zaradu pa je ostala na prethodno osvojenih 500 eura. U drugoj rundi „Playbacka“ nastupali su Crtač stripova, Restauratorica odjeće, Odvjetnik i Dimnjačar. Alka i Ivana ponovno su predlagale eliminaciju Odvjetnika. „On meni izgleda kao da svira u nekom tamburaškom sastavu“, komentirala je Ivana. Gianna i Luka sumnjali su u Restauratoricu odjeće, dok je Vinčić izdvojio Crtača stripova. Katica je ipak odlučila eliminirati Dimnjačara, koji je otkrio da ne zna pjevati, čime je njezin dobitak porastao na 1.000 eura.

Foto: Luka Dubroja

Novi tragovi stigli su u izazovu „To sam ja“, kada je Katica kroz videopriloge pobliže upoznala Vlasuljara, Odvjetnika i Crtača stripova. Najviše je sumnjala u Crtača stripova, a ni Odvjetnik joj nije djelovao uvjerljivo. Ivana joj je savjetovala da Odvjetnika zadrži u igri, Vinčić je predložio Crtača stripova, dok je Gianna izdvojila Restauratoricu odjeće. Katica je poslušala Giannin savjet, no Restauratorica je pokazala da zna pjevati pa je natjecateljica ostala na osvojenih 1.000 eura.

Sljedeći izazov, „Tajni studio“, u središte pozornosti stavio je TV voditeljicu i Kestenjarku. Luka i Gianna smatrali su da bi trebalo eliminirati Kestenjarku, no Katica je nakon različitih savjeta odlučila izbaciti Odvjetnika. Pokazalo se da ne zna pjevati, što joj je donijelo novih 500 eura!

Pred Katicom su se potom u „Glasoboju“ našli Kestenjarka, Vlasuljar, TV voditeljica i Crtač stripova. Vinčić je sumnjao u Crtača stripova, Alka u Vlasuljara, dok je Ivana poručila: „Ja bih izbacila Kestenjarku, mislim da ne zna pjevati.“ Katica je ipak odlučila eliminirati Crtača stripova. Njezinoj su se odluci protivili gotovo svi panelisti, osim Vinčića koji ju je podržao. Ostala je pri svojoj procjeni i pogodila jer Crtač stripova nije znao pjevati, čime je stigla do 2.000 eura.

Foto: Luka Dubroja

Nakon toga uslijedio je izazov „Ima slike, nema tona“, u kojem se predstavila TV voditeljica, za koju su panelisti vjerovali da zna pjevati. Katica je nakon razmatranja odlučila eliminirati Vlasuljara, koji se pokazao lošim glasom i donio joj dodatnih 500 eura, odnosno ukupno 2.500 eura.

U izazovu „Intervju“ Katica je imala priliku postaviti nekoliko pitanja preostalim tajnim glasovima, TV voditeljici i Kestenjarki, kako bi lakše procijenila njihove pjevačke sposobnosti. Nije joj trebalo dugo da donese odluku. „Neću se uopće dvoumiti, znam što radim“, poručila je i eliminirala Kestenjarku. Njezina se procjena pokazala točnom jer Kestenjarka nije znala pjevati, čime je Katica povećala svoj dobitak na 3.000 eura.

Pred Katicom je tada bila najvažnija odluka večeri. Mogla je zadržati osvojenih 3.000 eura ili riskirati sve za maksimalnih 5.000 eura. Goran Vinčić kroz šalu se osvrnuo na njezine odluke i procjene svojih kolega. „Nakon svih ovih odluka i nestručnosti mojih kolega, više ni ja ne znam

Foto: Luka Dubroja

što bih vam savjetovao“, našalio se. Nakon što ju je obitelj ohrabrila da riskira, Katica je odlučno poručila: „Idem do kraja, neću odustati. TV voditeljica mi se jako sviđa i mislim da zna pjevati. Ja idem do kraja i u Grčku“. Uslijedio je završni duet TV voditeljice i Ivane Banfić uz pjesmu „Godinama“, a TV voditeljica dokazala je da itekako zna pjevati! Katičina hrabra odluka donijela joj je maksimalnih 5.000 eura, čime je ostvarila želju da sa suprugom otputuje u Grčku povodom njihovih 40 godina braka.

Nova glazbena iznenađenja, zabavni izazovi i još jedna prilika za osvajanje 5.000 eura očekuju gledatelje već u sljedećoj epizodi showa „Tko to tamo pjeva?“, u petak u 20:20 na Novoj TV, a dan prije na Nova Play!