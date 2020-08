Katie u Turskoj sredila zube: 'Išla si na odmor operirati se?'

<p>Britanska starleta <strong>Katie Price </strong>(42) ne prestaje šokirati svoje pratitelje. Nakon što su 'osvanule' njezine fotografije nakon plastičnih operacija zbog kojih je imala jezive ožiljke, starleta je sada na YouTube kanalu objavila video kojim je pokazala kako je bila kod zubara. Snimila je cijeli postupak.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Sa svojim dečkom <strong>Carlom Woodsom</strong> otišla je u jednu zubarsku kliniku u Turskoj kako bi im postavili novi set furnira. Naime, furniri su tanke ploče koje imaju maksimalnu debljinu od 0,5 mm. Oni se koriste u stomatologiji za pokrivanje oštećenih zuba kako bi bili što više bijeli. Postupak je uključivao i prethodno uklanjanje starih furnira, a Katie je snimila cijeli postupak.</p><p>Price je sa stomatološke stolice svojim obožavateljima poručila kako se osjećala omamljeno tijekom postupka te je u jednom trenutku čak zaspala. Šalila se na račun svojih zubi.</p><p>- Dobro se osjećam, samo sam ukočena. Izgledam kao nešto iz James Bonda, kao čovjek s metalnim zubima - rekla je starleta. Kasnije u videu je dodirnula usne i lice prije no što je priznala kako na licu uopće nema osjećaja. </p><p>Katie je svoj prvi set furnira stavila 2017., međutim, došlo je do komplikacija pa ih je htjela obnoviti. Čini se kako je reality zvijezda svoj odmor u Turskoj odlučila maksimalno iskoristiti, iako je nedavno doživjela nesreću u kojoj je slomila obje noge. Liječnici su joj rekli kako vjerojatno neće moći hodati narednih šest mjeseci, a oporavak će potrajati i do dvije godine.</p><p>Pratitelji na YouTubeu u komentarima su joj poručili kako ona vjerojatno nije otišla na odmor u Tursku, već nastaviti sa svojim operacijama. Osim toga, mnogi su joj predbacili kako je prerano da ponovno ima dečka. Nije nedostajalo ni komentara o njezinim 'prepravcima'.</p><p>- Zamislite da ova žena nije bila ni na jednoj operaciji i da je zadržala svoju prirodnu ljepotu. Damas bi bila bomba. Nažalost, njezin mozak je čudan. No želim joj sve najbolje - jedan je od komentara.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Katie u zubnoj ordinaciji</strong></p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>