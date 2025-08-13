Obavijesti

Show

Komentari 0
NA BALEARIMA

Katy Perry dobila visoku kaznu za svoj glazbeni spot 'Lifetimes'

Piše Lucija Raguž,
Čitanje članka: 1 min
Katy Perry dobila visoku kaznu za svoj glazbeni spot 'Lifetimes'
4
Foto: Youtube/Screenshoot

Katy Perry je spot za pjesmu 'Lifetimes' snimala prošle godine u parku prirode na Balearima. Međutim, ispostavilo se da Katy i njen tim nisu imali dozvolu za snimanje tamo te su nakon istrage dobili visoku kaznu

Katy Perry mora platiti kaznu od šest tisuća eura jer je prošle godine snimala spot 'Lifetimes' bez dopuštenja u ekološki zaštićenom području na Mallorci. Vlasti su prekršaj ocijenile kao 'ozbiljan', javlja Majorca Daily Bulletinu.

Ova drama započela je prošle godine, kad je Katy objavila glazbeni spot za svoj drugi singl s albuma '143', u kojem se nalaze kadrovi pješčanih dina u španjolskom parku prirode Ses Salines. Međutim, Katyina ekipa nije dobila potrebnu dozvolu za snimanje na toj lokaciji, zbog čega je odjel za zaštitu okoliša Balearskih otoka pokrenuo istragu kako bi utvrdio je li snimanje uzrokovalo štetu okolišu.

Foto: Instagram/

Dina S'Espalmador i susjedna plaža Ses Illetes smatraju se najbolje očuvanim sustavom dina na španjolskim Balearskim otocima, te se bilo kakvo ugrožavanje tih područja smatra kršenjem propisa.

OPASNOST NA NASTUPU VIDEO Kakav horor! Katy Perry je skoro stradala na koncertu i to nije prvi put na ovoj turneji...
VIDEO Kakav horor! Katy Perry je skoro stradala na koncertu i to nije prvi put na ovoj turneji...

Nedugo nakon što se vijest proširila, glasnogovornik izdavačke kuće Capitol Records rekao je da vjeruju da imaju potrebne dozvole za snimanje na plaži. 

- Lokalna produkcijska tvrtka uvjeravala nas je da su sve potrebne dozvole za video osigurane. Od tada smo saznali da je jedna dozvola bila u procesu, iako smo dobili usmeno odobrenje da nastavimo - rekao je predstavnik tada za Variety.

A concert to mark Britain's King Charles' coronation, at Windsor Castle
Foto: POOL

Godinu dana kasnije, čini se da je istraga konačno došla do svog kraja. Prema Majorca Daily Bulletinu, Katyina produkcijska kuća 'odmah je platila kaznu' nakon što su regionalne vlasti izdale sankciju - i što je još važnije, nisu pronađeni dokazi o trajnoj šteti za okoliš.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Najveće transformacije u 'Životu na vagi': Od Mislavovih 89 kila do prve pobjednice...
KAKVE PROMJENE!

FOTO Najveće transformacije u 'Životu na vagi': Od Mislavovih 89 kila do prve pobjednice...

Uskoro se na male ekrane vraća 'Život na vagi' te će gledatelji ubrzo moći upoznati kandidate devete sezone. Do tada, prisjetili smo se rekordera i najvećih transformacija
Thompson priredio iznenađenje za svoje fanove: 'Večeras u 19'
EVO ŠTO SPREMA

Thompson priredio iznenađenje za svoje fanove: 'Večeras u 19'

Thompson večeras premijerno prikazuje 'Ravnotežu' snimljenu na zagrebačkom koncertu 5. srpnja. Hit s albuma 'Hodočasnik' osvaja fanove
FOTO Bling-bling! Na ruci Elle Dvornik bljesnuo je prsten, ali i isplivalo tko je njezin 'Meštar'
UŽIVAJU U LONDONU

FOTO Bling-bling! Na ruci Elle Dvornik bljesnuo je prsten, ali i isplivalo tko je njezin 'Meštar'

Influencerica posljednjih dana objavljuje fotke i videe iz Londona, ali pratitelje je posebno zaintrigirao prsten na njezinoj ruci

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025