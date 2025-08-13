Katy Perry dobila visoku kaznu za svoj glazbeni spot 'Lifetimes'

Katy Perry mora platiti kaznu od šest tisuća eura jer je prošle godine snimala spot 'Lifetimes' bez dopuštenja u ekološki zaštićenom području na Mallorci. Vlasti su prekršaj ocijenile kao 'ozbiljan', javlja Majorca Daily Bulletinu.

Ova drama započela je prošle godine, kad je Katy objavila glazbeni spot za svoj drugi singl s albuma '143', u kojem se nalaze kadrovi pješčanih dina u španjolskom parku prirode Ses Salines. Međutim, Katyina ekipa nije dobila potrebnu dozvolu za snimanje na toj lokaciji, zbog čega je odjel za zaštitu okoliša Balearskih otoka pokrenuo istragu kako bi utvrdio je li snimanje uzrokovalo štetu okolišu.

Foto: Instagram/

Dina S'Espalmador i susjedna plaža Ses Illetes smatraju se najbolje očuvanim sustavom dina na španjolskim Balearskim otocima, te se bilo kakvo ugrožavanje tih područja smatra kršenjem propisa.

Nedugo nakon što se vijest proširila, glasnogovornik izdavačke kuće Capitol Records rekao je da vjeruju da imaju potrebne dozvole za snimanje na plaži.

- Lokalna produkcijska tvrtka uvjeravala nas je da su sve potrebne dozvole za video osigurane. Od tada smo saznali da je jedna dozvola bila u procesu, iako smo dobili usmeno odobrenje da nastavimo - rekao je predstavnik tada za Variety.

Foto: POOL

Godinu dana kasnije, čini se da je istraga konačno došla do svog kraja. Prema Majorca Daily Bulletinu, Katyina produkcijska kuća 'odmah je platila kaznu' nakon što su regionalne vlasti izdale sankciju - i što je još važnije, nisu pronađeni dokazi o trajnoj šteti za okoliš.