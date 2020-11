Katy Perry zbunila obožavatelje fotografijom: 'Je li ovo Adele?'

<p>Pjevačica <strong>Katy Perry </strong>(36) na Instagramu je objavila fotografiju kako bi promovirala svoju pjesmu 'Not the End of the World'. Objavila je fotografiju i snimku kako pjeva, no pjesma je pala u drugi plan nakon što su pratitelji počeli komentirati kako nevjerojatno nalikuje na pjevačicu <strong>Adele</strong> (32).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Adele kritizirali na Instagramu</strong></p><p>Katy je poznata po kratkoj kosi, no na posljednjoj objavljenoj fotografiji ima dugu i valovitu. Osim toga, nosi jednaku šminku na očima kao što je obično stavlja Adele.</p><p>- Je li ovo Adele? Nevjerojatno joj nalikuješ. Mislio sam da je ovo Adele - neki su od komentara ispod objavljene fotografije. Između ostaloga, pratitelji su joj poručili kako sjaji i da dobro izgleda te pohvalili njezinu izvedbu pjesme. </p><p>Ovo nije prvi put da su pjevačice zbunile svoje obožavatelje. Adele ih je ljetos šokirala fotografijama s Notting Hill karnevala u Londonu. Odjenula je badić te istaknula liniju nakon što je smršavjela više od 40 kilograma, no mnogi od pratitelja usporedili su je s Katy. Tada su primijetili njihovu sličnost.</p><p>- Ovo me šokiralo. Kada je Adele postala Katy Perry? - pitao se televizijski voditelj <strong>Piers Morgan</strong> (55).</p><p>- Pogledao sam ovu fotografiju tri puta i pomislio kako je to Katy. Do sada nisam primijetio toliku sličnost s Adele. Njezin gubitak kilograma doveo ju je do toga da sve više nalikuje Perry - još su bili neki od komentara.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>