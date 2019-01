Kauboji ljube najbolje: Tko će bodriti rukometaše s tribina?

Dok će naši rukometaši ostavljati srce na terenu tijekom Svjetskog prvenstva u Njemačkoj i Danskoj, s tribina će ih vatreno bodriti njihove bolje polovice. Među najdugovječnije ljubavne priče, kad su “kauboji” u pitanju, je ona vratara Ivana Stevanovića i supruge Irene.

[video: 1203261 / Ljepše polovice naših rukometaša]

- To je ljetna ljubav. Moji baka i djed imaju kuću u Puntu na Krku. Kako je Irena tamo ljetovala, dogodila se ljubav. Bilo je to prije 15 godina - ispričao je Ivan. Pred oltar, prije deset godina, stao je jedan od najstarijih članova rukometne reprezentacije, Zlatko Horvat (34). Zagrepčanin je upoznao Maju dok je igrala rukomet te je jednom prilikom spomenuo kako to uvelike olakšava njihov život jer supruga razumije obveze profesionalnog rukometaša. Par ima ima troje djece, dvogodišnjeg Pavla i četverogodišnjeg Andreja, a posljednje dijete, djevojčica Lara, rodila se početkom prosinca prošle godine. S obzirom na to da Maja radi kao odgojiteljica, Zlatko je i sam provodio puno vremena sa svojim mališanima te mu čuvanje djece nije strano.

Foto: Instagram/Facebook Zlatko i Maja Horvat

Lucija Žulj i Domagoj Duvnjak (30) također su jedan od parova koji ljubuju još od školskih dana. Upoznali su se u srednjoj školi u Đakovu, nakon čega je Lucija upisala Studijski centar socijalnog rada, a Domagoj se posvetio rukometnoj karijeri. Par živi u sjevernoj Njemačkoj u gradu Kielu gdje Domagoj trenutačno igra rukomet te često s obožavateljima na društvenim mrežama dijeli zaljubljene fotografija djevojke i sebe.

Foto: Instagram/Facebook

Prije dvije godine, nakon devet godina veze, Krešimir Kozina (28) i djevojka Petra izmijenili su bračne zavjete u crkvi sv. Jakova u Opatiji. Par ima kćer Magdalenu, koja se rodila kolovozu prošle godine.

Foto: Instagram/Facebook

Iz Pariza, prvim avionom, letjet će Ana Stepančić, supruga desnog vanjskog igrača, Luke (28). Ana i Luka vjenčali su se prije dvije godine, a isti dan krstili su sina Jakova. Proslava se održala u zagrebačkom Golf & Country klubu, a goste je zabavljala pjevačica Maja Šuput.

Foto: Instagram/Facebook

Iz poljskog Kielca dolaze Luka Cindrić (25) i Ogulinka Lara Stipetić koja je prije deset godina sudjelovala na izboru za najljepšu sportašicu Karlovačke županije te je ponijela laskavu titulu druge pratilje. U redovima rukometnih wagsica nalazi se još jedna manekenka, supruga Damira Bičanića (33), Mia Šlogar. Mia je magistrica prava, no ne radi u struci s obzirom na to da se posvetila obitelji i selidbama koje život profesionalnog rukometaša podrazumijeva. Par ima četverogodišnjeg sina Bornu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Na listu zauzetih, ali fatalnih “kauboja” ubraja se i dvometraš Željko Musa (33), koji se vješto skriva od očiju javnosti. Željko je u braku sa Sanjom, a par ima dvije djevojčice - Saru (9) i Luciju (7).

Foto: Instagram/Facebook

Iz Mađarske dolaze čak dvije velike podrške, a to su supruge Manuela Štrleka (30) i Marina Šege (33). Lijevo krivo hrvatske reprezentacije i Ina Štrlek oženili su se 2013. godine, a dvije godine kasnije postali su roditelji djevojčice Zoje. Ina je po struci defektologinja, no također ne radi u struci.

Foto: Instagram/Facebook

Obitelj vratara Šege živi s rukometašem u Szegedu, a Jakov i Lucija ponosno će bodriti svojega tatu s tribina. Dvoje djece imaju Igor Karačić (30) i supruga Andrea (25), a par inače živi u Makedoniji gdje Igor igra rukomet za 'Vardar'.

Foto: Instagram/Facebook

Iako još nemaju djece i uživaju u počecima karijere, Halil Jagnjac i David Mandić sretno su zaljubljeni. Naime, 20-godišnji Jagnjac u svoju se djevojku, Adisu Halačević, zaljubio još u srednjoj školi. Mladi Riječani zajedno su išli u razred, a izjavili su kako im veza na daljinu ne stvara nikakav problem s obzirom na to da su međusobna podrška jedno drugome. Jedno vrijeme Hadid je igrao u Francuskoj pa se nisu vidjeli četiri mjeseca, no ni unatoč tome par nije prekinuo.

Foto: Instagram/Facebook

Zamjena Manuelu Štrleku na poziciji lijevog krila je David Mandić (21) iz Ljubuškog, koji igra u Prvom plinarskom društvu. Na Mandićevu ljubavnom planu cvatu ruže, a samozatajni rukometaš ne voli objavljivati fotografije s djevojkom Anom Soldom, koju skriva od javnosti.

Foto: Instagram/Facebook

Jedan od najpoželjnijih i najzgodnijih rukometaša je 25-godišnji Jakov Vranković (25), kojeg su okrunili titulom Mistera turizma 2016. godine.

- Igram rukomet za Dinamo Bukurešt, imao sam slobodno pa sam se prijavio na izbor. Trudio sam se i, eto, pobijedio - rekao je Vranković prije tri godine nakon što se okitio lentom. Mladi Splićanin je svojedobno imao i političkih ambicija. Naime, bio je član mladeži splitskog HSLS-a, ali otkrio je kako se ne namjerava baviti politikom u budućnosti.

Foto: Instagram

Vranković ima diplomu stručnog prvostupnika za trenera kondicijske pripreme sportaša što se može vidjeti i na njegovu izgledu. Rukometaš još nije potvrdio je li u vezi.