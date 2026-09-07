Kawasaki 3P stiže na Šalatu! Tomfa za 24sata: Bit će krš i lom

Nakon godina hitova, rasprodanih koncerata i nastupa koji su im osigurali status jednog od najenergičnijih domaćih live bendova, Kawasaki 3P sprema se za još jednu veliku zagrebačku večer. U petak, 11. rujna, legende domaćeg ska-punka stižu na Šalatu, gdje ih očekuje nekoliko tisuća fanova različitih generacija. Bit će to njihov najveći samostalni zagrebački koncert još od 2017. godine, kad su napunili Dom sportova te još jedanput pokazali zašto njihovi nastupi već desetljećima imaju gotovo kultni status. Ipak, veličina Šalate i nekoliko tisuća ljudi pred pozornicom u bendu ne stvaraju nervozu.

- Pritisak od velikih koncerata ne postoji. Postoji samo sreća jer možemo raditi što volimo i što to možemo podijeliti s našom vjernom publikom - kaže za 24sata pjevač Kawasaki 3P-a Tomislav Vukelić Tomfa.

Koprivnica: Koncertom Kawasaki 3P otvoreno 15. izdanje RockLive Festivala | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Velikih rituala prije izlaska na pozornicu također nema. Bend se, kaže Tomfa, jednostavno okupi, druži i prije početka popije jednu 'kratku'. Nakon toga počinje ono zbog čega publika već više od tri desetljeća dolazi na njihove koncerte.

Kawasaki 3P karijeru je gradio upravo na koncertima. Od malih klubova do velikih festivalskih pozornica, njihov zaštitni znak ostali su neposrednost, humor, žestoka svirka i publika koja nije samo promatrač nego dio nastupa. Prenijeti atmosferu maloga kluba na veliki otvoreni prostor poput Šalate zato za njih nije pitanje scenografije ili veličine produkcije nego energije između benda i ljudi ispred pozornice.

- Nijedan koncert ne može biti ‘običan’ ako se spoje energije benda i publike. Tad nastaje ‘krš i lom’. Mi ne dolazimo ‘odraditi’ koncert, a publika ne dolazi da bi stajala sa strane nego sudjelujemo svi zajedno u kuhanju atmosfere koja će u jednom trenutku eksplodirati - objašnjava Tomfa.

Upravo bi ta eksplozija trebala biti središte velike večeri na Šalati. Bend priprema presjek različitih razdoblja svoje karijere, a na pozornici će im se pridružiti i dvije vokalistice - Ines Mlinarić i Vana Beara. Na pitanje o gostima Tomfa, očekivano, odgovara u svom stilu.

- Naravno da ćemo imati goste! Dolazi nam 3000 gostiju koji su do sada potvrdili svoj dolazak. Očekujemo da će ih biti i više - komentirao je.

Posebnost Kawasaki 3P-a danas je i publika u kojoj se susreće nekoliko generacija. U prvim redovima mogu se pronaći ljudi koji bend prate desetljećima, ali i 18-godišnjaci koji bez problema pjevaju pjesme nastale prije nego što su se rodili. Za bend koji postoji 33 godine teško da postoji bolja potvrda trajnosti.

- Kod nas je vrlo primjetna ta smjena generacija među publikom i to nas veseli. Mislim da je to nešto što te mora dirnuti. Očito je da radimo nešto dobro u 33 godine koliko bend postoji - kaže Tomfa.

Foto: MB

A Kawasaki 3P ne namjerava živjeti samo od prošlosti. Na Šalatu stižu i s novim pjesmama. Nakon pankerske 'Di je tata?' objavili su '3 crte', a singlovi najavljuju četvrti studijski album. Proces stvaranja pritom je ostao prilično daleko od strogo organizirane tvornice pjesama. Ideje nastaju iz melodija, riffova, dijelova tekstova, ali i internih šala koje članovi benda razmjenjuju na putovanjima.

- Većinom naše osobne fore kojima se zabavljamo u kombiju dok putujemo na koncerte postanu ozbiljne pjesme, pa i mi budemo iznenađeni kako dobro prođu kod publike - govori Tomfa.

Upravo je odsutnost pritiska, smatra, jedna od prednosti Kawasaki 3P-a. Članovi benda imaju poslove i život izvan glazbe, pa nema potrebe za stvaranjem prema unaprijed određenom rasporedu.

- Ne radimo na silu i nemamo pritisak izdavanja, pa smo vrlo opušteni po tom pitanju - istaknuo je pjevač.

Humor, apsurd i pomaknuti tekstovi oduvijek su bili važan dio identiteta Kawasaki 3P-a, no iza njih se nerijetko krije komentar društva i vremena u kojem su pjesme nastajale. Tomfa podsjeća da su inspiraciju svojedobno pronalazili čak i u crnoj kronici i novinskim naslovima. Tako su nastajale pjesme poput 'Sjekirom u glavu' i 'Mate Parlov'.

Ni danas ih ne privlači izravno dociranje publici.

- Ne volimo ‘propovijedi’ u glazbi, pa svoju kritiku zakamufliramo u tekstu. Onaj koji pažljivije sluša može čuti razna prenesena značenja o događanjima oko nas - kaže Tomfa.

Možda je upravo u tome dio razloga zbog kojih su njihove pjesme uspjele preživjeti promjene generacija. Kawasaki 3P nikad nije pokušavao djelovati previše ozbiljno, čak ni kad je ispod površine govorio o ozbiljnim stvarima.

A kad nema pozornice, publike i koncertnoga kaosa, Tomfin svakodnevni život izgleda znatno mirnije.

Koprivnica: Koncertom Kawasaki 3P otvoreno 15. izdanje RockLive Festivala | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Slobodno vrijeme provodi u svojem glazbenom 'brlogu', gdje svira ukulele u sklopu projekta Chenoppe Seppra. Tu su i duge vožnje biciklom oko Zagreba, šetnje sa psom Dahom te još jedna strast, ljuti umaci 'TV Chili' s 'gazdaricom' kuće Sašom, i to mu je poseban gušt. Bicikl mu, kaže, posebno dobro dođe za čišćenje glave.

- Duge i česte vožnje biciklom oko grada, nekad i pretjeram, detaljno me očiste od ‘debilizama’ koje skupim tijekom tjedna. Isto mi čini i šetnja sa psom Dahom. Uglavnom, ja zadovoljan - istaknuo nam je.

I nakon svih godina na pozornici čini se da Kawasaki 3P upravo u toj neopterećenosti pronalazi gorivo za nastavak. Nakon posljednje pjesme na Šalati vjerojatno će, barem nakratko, zavladati neobična tišina. Bend će pokušati shvatiti što se upravo dogodilo, kratko proslaviti i podružiti se s fanovima.

No vremena za veliko slavlje neće biti mnogo. Već sutradan, 12. rujna, Kawasaki 3P nastupa u Varaždinu na 21. Trash Film Festivalu, a nakon čega slijedi nastavak rada na novome materijalu.

Tomfa očekuje da će nakon Šalate trebati nekoliko minuta kako bi uopće procesirali veličinu večeri. A na pitanje postoji li nakon više od 30 godina još neki veliki neostvareni san, odgovor je mnogo jednostavniji od velikih pozornica, albuma i rekorda.

- Naravno da postoji san, a to je da budemo živi i zdravi pa da još dugo guštamo u nastupima - zaključio je.

Ako je suditi prema onome što Kawasaki 3P priprema za Šalatu, od povlačenja nema ni govora. Pred bendom je novi album, pred publikom nove pjesme, a između njih još postoji ista jednostavna formula koja ih prati desetljećima: bend koji ne dolazi odraditi koncert i publika koja ne dolazi samo gledati.

Kad se te dvije strane spoje, kako kaže Tomfa, nastaje krš i lom.