Kazališna sezona u Hrvatskoj je ove godine počela sjajno, samo do kazališta bi trebalo i doći...

Građanke, građani, purgeri, purgarske gospe, gosti, pijanci, trgovci, prostitutke, prolaznici, gospoda, kelnerice, čarobnjaci, pjevači, komedijaši, malograđani, samoubojice, soldati, mesari, mrtvaci, obješenjaci... tim riječima Gavella najavljuje predstavu 'Kraljevo'.

Nastavlja se u najavi kako u predstavi glume Ankica Dobrić, Hrvoje Klobučar, Ana Kvrgić, Martina Cvek, Janko Rakoš, Siniša Ružić, Boris Svrtan, Filip Križan, Enes Vejzović... Djelo je to Miroslava Krleže, 'premijerno izvedena 1970., do 1982. odigrana je 173 puta, gostujući na mnogim pozornicama te okupljajući plejadu velikih glumačkih imena'. Režije se sad uhvatio Krešimir Dolenčić, a sukus je kako je to još jedan sjajan kazališni komad.

Premijera je bila prošlog tjedna, a nešto ranije gledali smo 'Tere i Luce', još jednu odličnu predstavu Planet Arta i Marka Torjanca, u kojoj briljiraju Anja Šovagović Depot i Nataša Janjić Medančić. U Satiričkom kazalištu Kerempuh spremaju premijeru predstavu 'Smrt na dopustu', s isto 'jakom' glumačkom ekipom: Vilim Matula, Hrvoje Kečkeš, Mia Begović, Tarik Filipović... I nije tu kraj. U petak na Dan žena počinju i 17. Gumbekovi dani, posvećeni velikom našem glumcu Mladenu Crnobrnji Gumbeku. Otvorit će ih hrvatska praizvedba predstave 'Dvosjed za troje', djelo rađeno prema romanu Roberta Shearmana, koji će doći u Zagreb vidjeti kako su to njegovo djelo postavili na kazališne daske, u režiji Ivana Gorana Viteza. Sjajno rade i u HNK-ima u Osijeku, Splitu, Varaždinu, pa INK Pula, Kazalište Marina Držića u Dubrovniku, kao i niz nezavisnih kazališta. Ima tog sadržaja napretek, ali što to vrijedi u državi u kojoj su kladionice i dalje posjećenije od kulturnih manifestacija.