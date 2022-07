Kazne zbog fotki, tužbe, drama zbog diskriminiranja... Evo s čime se sve susreću influenceri

Iako se na društvenim mrežama čini da influenceri žive savršen život, neki od poznatijih hrvatskih influencera ipak su se našli u neugodnim situacijama pa su jedni dobili kazne zbog fotografija, a drugi podnijeli tužbe za klevete.

Influencer Marco Cuccurin prije nekoliko je dana doživio neugodnu situaciju. U trgovini odjećom nisu mu dozvolili da ju isproba niti u muškoj niti u ženskoj svlačionici.

- Razočarao me i njihov seksistički pogled na svijet. Bio sam zbunjen i tužan i jedini trenutak u kojemu sam malo postavio gard je bilo tek na kraju ove situacije nakon što me security prvo potjerao s muškog odjela pa sa ženskog odjela i uputio voditeljici koja me odmjerila od glave do pete. Tada me upitala 'aha, vi bi to za sebe' na što sam joj ja odgovorio 'da, ja bih to za sebe' - komentirao je.

Osim Marca, i influencerica Doris Stanković našla se u problemima kada ju je redatelj Dalibor Matanić (47) prozvao na društvenim mrežama pa ga je tužila za klevetu.

- Ova influencerska spodoba (kažu da joj je ime Doris Stanković) što je pokušala ucjenjivati restoran Cotton Club u Poreču koji ju je na sreću odbio - meni je osobno prelila čašu... Zašto najbolji glumci nisu influenceri? Zašto najbolji glazbenici nisu influenceri? Zato što je influencerstvo koje hoće stvari džaba - rezervirano za šljam. Ako mislite da vam je dizajnirana fotografija na Instagram Storyju bitnija od fakulteta - brišite odmah svoje bijedne profile - napisao je tada redatelj.

Doris su pogodili klevetnički i uvredljivi komentari na vijest koju je Matanić napisao nakon što je pročitao da je tražila od jednog restorana u Poreču besplatnu večeru u zamjenu za objavu na Instagramu. On se kasnije ispričao i rekao da poruka nije bila usmjerena na nju.

Jedna od poznatijih hrvatskih influencerica Ella Dvornik (31) u svojoj objavi prisjetila se situacije iz djetinjstva kada je svećenik nije htio pričestiti.

- Ti se ne možeš pričestiti. Tata ti je narkoman i odašilješ negativnom energijom. Javit ću tvojim roditeljima da te izbacujemo iz crkvenog vjeronauka - rekla je tada Ella.

Na tu objavu odgovorio joj je svećenik iz Zagreba, Stjepan Ivan Horvat i rekao da mu je žao zbog toga što joj se dogodilo.

- Poštujem sve vaše vjere, ali ne poštujem institucije koje na njima kapitaliziraju. I znam, 'ima dobrih', ali zaboli me. Ako vjeruješ u Boga, moli mu se doma, voli te jednako i u crkvi i kod kuće - napisala je kasnije Ella.

Želja za što većim brojem klikova dovela je pred splitski Prekršajni sud svakako najutjecajniji influencerski par, Adriana Petričevića, poznatog po ludiranju splitskim ulicama te njegovu djevojku Elu Jerković.

Policija je ustanovila da su prekršajno odgovorni zbog poziranja s oružjem kraj nadograđenog automobila Joška Keruma, sina Željka Keruma, a u rukama su držali oružje tipa Airsoft gun koje izbacuje plastične kuglice i spada u kategoriju oružja D.

Početkom pandemije koronavirusa influencer Davor Gerbus bio je na Baliju, gdje ga je zatekla karantena. Na Baliju je morao ostati čak 45 dana.

Plus size manekenka Lucija Lugomer (29) stala je u obranu pjevačice Lane Jurčević (37) kada je Neven Ciganović komentirao da je dobila koju kilu viška pa je i njoj 'održao bukvicu' zbog 'desetina' kila viška.

- Draga Lucija, potpuno razumijem da si ti naše komentare shvatila osobno jer si ti svoje ime izgradila na tih nekoliko desetina kila više i ja to skroz poštujem, kao što poštujem sve druge različitosti. Tebi je zasmetalo što smo pjevačicu lakih nota Lanu Jurčević pošpotali što se zgickala nekoliko kila, ali si pri tom zaboravila da je ona svoju karijeru gradila isključivo prezentirajući svoje 'besprijekorno istrenirano tijelo' - napisao je Ciganović.

