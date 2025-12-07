Kći brkate folk zvijezde hvali se luksuzom, a ima što i pokazati

Đina Džinović, kći legendarnog Harisa Džinovića, na Instagramu svoje pratitelje često počasti fotografijama s putovanja, a ona su uvijek itekako luksuzna. Tako se nedavno vratila iz Barcelone, a sada je ponovno otputovala na Azurnu obalu
Hvali se restoranima i skupim automobilima: Kći Harisa Džinovića, njegova Đina, na društvenim se mrežama često hvali restoranima i skupocjenim automobilima.
Hvali se restoranima i skupim automobilima: Kći Harisa Džinovića, njegova Đina, na društvenim se mrežama često hvali restoranima i skupocjenim automobilima.
Hvali se restoranima i skupim automobilima: Kći Harisa Džinovića, njegova Đina, na društvenim se mrežama često hvali restoranima i skupocjenim automobilima.
Tako je nedavno na društvenim mrežama Đina svojim pratiteljima otkrila luksuznu svakodnevicu na Azurnoj obali.
Iako se tek vratila u Beograd s putovanja u Barcelonu, spakirala je kofere i ponovno krenula na put.
Otišla je na Azurnu obalu gdje joj živi majka, dizajnerica Melina Galić, koja se razvela od Harisa Džinovića.
ako ju je javnost isprva upoznala kao dijete slavnih roditelja, Đina je ubrzo izgradila vlastiti identitet, stil i prepoznatljiv vizualni potpis, čime je privukla velik broj pratitelja na Instagramu i TikToku.
Samo na Instagramu Đina ima više od 150 tisuća pratitelja.
Voli se fotografirali u različitim odjevnim kombinacijama, što posebno veseli njene obožavatelje.
