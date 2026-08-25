Unatoč progresivnoj prirodi bolesti, Rumer ističe da je njezin otac sretan te da u njihovim susretima i dalje ima puno ljubavi i nježnosti. Posebno dirljivi trenuci događaju se kada Bruce vidi svoju unuku
Kći Brucea Willisa: On je sretan, a to je naša najveća pobjeda
Rumer Willis, najstarija kći glumačkih legendi Brucea Willisa i Demi Moore, otvoreno je progovorila o tome kako se njezina obitelj nosi s teškom dijagnozom frontotemporalne demencije (FTD) slavnog glumca. U nedavnom razgovoru otkrila je kako pronalazi radost u zajedničkim trenucima.
Unatoč progresivnoj prirodi bolesti, Rumer ističe da je njezin otac sretan te da u njihovim susretima i dalje ima puno ljubavi i nježnosti. Posebno dirljivi trenuci događaju se kada Bruce vidi svoju unuku, trogodišnju Louettu.
- Ono što je zanimljivo kod člana obitelji s demencijom jest to da je on sretan. S obzirom na okolnosti, dobro je koliko god netko može biti. Kad ga vidim, on vidi mene i kćer Louettu i počne se smiješiti. Još uvijek je tu toliko ljubavi, radosti i nježnosti. S te strane, rekla bih da je to ogromna pobjeda - dodala je glumica.
Svjesna nepredvidivosti bolesti, svaki trenutak s ocem smatra dragocjenim.
- I činjenica da ga još uvijek imamo, znate? Najvažnije mi je da sam zahvalna na vremenu koje imam s njim, koliko god godina to bilo - kazala je.
Suočavanje s nepoznatom bolesti
Glumica objašnjava da je snalaženje u svijetu demencije poput ulaska u "misterij" i "nepoznati izazov", jer bolest na svaku osobu utječe drugačije. Frontotemporalna demencija (FTD), od koje boluje Bruce Willis, progresivna je bolest mozga koja zahvaća frontalni i temporalni režanj, ključne za osobnost, ponašanje i jezik. Za razliku od Alzheimerove bolesti, FTD se često javlja kod mlađih osoba, a u ranim fazama ne mora nužno utjecati na pamćenje. Upravo zato je otvorenost obitelji Willis značajno doprinijela podizanju svijesti o ovoj bolesti, o kojoj mnogi još uvijek ne znaju dovoljno.
Zbog svega toga, Rumer ne uzima nijedan trenutak zdravo za gotovo i cijeni zajedništvo koje njezina obitelj pokazuje u ovim teškim vremenima.
- Zahvalna sam što se čini da je općenito divan i, s obzirom na sve okolnosti naše situacije, da je naša obitelj tako puna ljubavi i zajedništva - istaknula je.
Proaktivna briga za zdravlje zbog kćeri
Nakon što se izbliza suočila s razornim posljedicama FTD-a, Rumer Willis odlučila je preuzeti kontrolu nad vlastitim zdravljem. Glavna pokretačka snaga za to je njezina želja da što duže bude uz svoju kćer Louettu. U ekskluzivnom razgovoru za People otkrila je da se udružila s tvrtkom Function, zdravstvenim članstvom koje nudi napredna laboratorijska testiranja, kako bi napravila APOE genetski test. Cilj testa bio je procijeniti vlastiti rizik od razvoja Alzheimerove bolesti.
Iako je priznala da je "zastrašujuće ponekad dobiti odgovore", rezultati su pokazali "određeni rizik" koji, kako kaže, nije "ludo visok".
- Želim biti što je moguće zdravija što je duže moguće. Mislim da više nije opcija ne biti proaktivan po tom pitanju - zaključila je.
*uz korištenje AI-ja
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