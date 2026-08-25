Kći Brucea Willisa: On je sretan, a to je naša najveća pobjeda

Rumer Willis, najstarija kći glumačkih legendi Brucea Willisa i Demi Moore, otvoreno je progovorila o tome kako se njezina obitelj nosi s teškom dijagnozom frontotemporalne demencije (FTD) slavnog glumca. U nedavnom razgovoru otkrila je kako pronalazi radost u zajedničkim trenucima.

Unatoč progresivnoj prirodi bolesti, Rumer ističe da je njezin otac sretan te da u njihovim susretima i dalje ima puno ljubavi i nježnosti. Posebno dirljivi trenuci događaju se kada Bruce vidi svoju unuku, trogodišnju Louettu.

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​- Ono što je zanimljivo kod člana obitelji s demencijom jest to da je on sretan. S obzirom na okolnosti, dobro je koliko god netko može biti. Kad ga vidim, on vidi mene i kćer Louettu i počne se smiješiti. Još uvijek je tu toliko ljubavi, radosti i nježnosti. S te strane, rekla bih da je to ogromna pobjeda - dodala je glumica.

Svjesna nepredvidivosti bolesti, svaki trenutak s ocem smatra dragocjenim.

​- I činjenica da ga još uvijek imamo, znate? Najvažnije mi je da sam zahvalna na vremenu koje imam s njim, koliko god godina to bilo - kazala je.

Foto: Instagram

Suočavanje s nepoznatom bolesti

Glumica objašnjava da je snalaženje u svijetu demencije poput ulaska u "misterij" i "nepoznati izazov", jer bolest na svaku osobu utječe drugačije. Frontotemporalna demencija (FTD), od koje boluje Bruce Willis, progresivna je bolest mozga koja zahvaća frontalni i temporalni režanj, ključne za osobnost, ponašanje i jezik. Za razliku od Alzheimerove bolesti, FTD se često javlja kod mlađih osoba, a u ranim fazama ne mora nužno utjecati na pamćenje. Upravo zato je otvorenost obitelji Willis značajno doprinijela podizanju svijesti o ovoj bolesti, o kojoj mnogi još uvijek ne znaju dovoljno.

Foto: Instagram

Zbog svega toga, Rumer ne uzima nijedan trenutak zdravo za gotovo i cijeni zajedništvo koje njezina obitelj pokazuje u ovim teškim vremenima.

​- Zahvalna sam što se čini da je općenito divan i, s obzirom na sve okolnosti naše situacije, da je naša obitelj tako puna ljubavi i zajedništva - istaknula je.

Proaktivna briga za zdravlje zbog kćeri

Nakon što se izbliza suočila s razornim posljedicama FTD-a, Rumer Willis odlučila je preuzeti kontrolu nad vlastitim zdravljem. Glavna pokretačka snaga za to je njezina želja da što duže bude uz svoju kćer Louettu. U ekskluzivnom razgovoru za People otkrila je da se udružila s tvrtkom Function, zdravstvenim članstvom koje nudi napredna laboratorijska testiranja, kako bi napravila APOE genetski test. Cilj testa bio je procijeniti vlastiti rizik od razvoja Alzheimerove bolesti.

Foto: Instagram

Iako je priznala da je "zastrašujuće ponekad dobiti odgovore", rezultati su pokazali "određeni rizik" koji, kako kaže, nije "ludo visok".

​- Želim biti što je moguće zdravija što je duže moguće. Mislim da više nije opcija ne biti proaktivan po tom pitanju - zaključila je.

*uz korištenje AI-ja