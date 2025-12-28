Obavijesti

Kći Carrie Fisher obilježila tužnu obljetnicu: '9 godina bez nje'

Kći Carrie Fisher obilježila tužnu obljetnicu: '9 godina bez nje'
Prošlo je devet godina otkako je preminula Carrie Fisher, glumica koja se proslavila ulogom princeze Leie u filmovima 'Ratovi zvijezda'. Njezina kći se prisjetila majke i objavom dirnula mnoge

Američka glumica Billie Lourd, kći nezaboravne Carrie Fisher, podijelila je na svom Instagram profilu emotivnu objavu povodom devete godišnjice smrti svoje majke. Kroz seriju fotografija i dirljiv tekst, Lourd se prisjetila svoje majke, poznate po ulozi princeze Leie u sagi "Ratovi zvijezda", te otkrila kako njezino nasljeđe živi kroz radost koju pronalazi u svojoj djeci. Objava je brzo prikupila tisuće reakcija i komentara podrške obožavatelja diljem svijeta.

Billie Lourd podijelila je dvije fotografije snimljene u istoj prostoriji u razmaku od 25 godina. Prva, crno-bijela fotografija prikazuje je kao djevojčicu u zagrljaju svojih roditelja, Carrie Fisher i Bryana Lourda. Druga, novija fotografija, prikazuje njezino dvoje djece u zagrljaju svog djeda Bryana, pored raskošno ukrašenog božićnog drvca. 

U ČAST OMILJENIH OSOBA Carrie Fisher na 'Dan Ratova zvijezda' dobila svoju zvijezdu na stazi slavnih u Hollywoodu
Carrie Fisher na 'Dan Ratova zvijezda' dobila svoju zvijezdu na stazi slavnih u Hollywoodu

- Prošlo je devet godina otkako je moja mama umrla - započela je Lourd. Opisala je kako je tog jutra pronašla utjehu u svojoj kćeri.

- Ova radost postoji samo zato što je ona postojala. Iako nije fizički dio ove radosti, ona je dio razloga za nju. Iako nije živa, ona živi kroz ovu radost - poručila je.

PREDOSJEĆALA JE Debbie Reynolds imala je viziju da će joj kći Carrie preminuti
Debbie Reynolds imala je viziju da će joj kći Carrie preminuti

Glumica je istaknula kako tuga s vremenom mijenja oblike te da je za nju danas tuga poprimila oblik "gorko-slatke radosne tuge" dok promatra svoju djecu s njihovim djedom. Svoju je objavu zaključila citatom majke: "Kako je moja mama mudro rekla: 'Ništa nikada nije stvarno gotovo. Samo je tamo negdje'. Život moje mame nije stvarno gotov. Samo je tamo negdje - u mojoj djeci i u ovoj radosti koju mogu iskusiti zbog nje."

Unatoč osobnom gubitku koji je obilježio njezin život, Billie Lourd izgradila je impresivnu glumačku karijeru, nastavljajući obiteljsku tradiciju. Poznata je po ulogama u serijama "Kraljice vriska" i "Američka horor priča", a pojavila se i kao poručnica Connix u nastavku trilogije "Ratova zvijezda", uz svoju majku. Njezina karijera je u stalnom usponu, s nekoliko najavljenih projekata za 2025. i 2026. godinu, uključujući filmove "Adulthood" i nadolazeću romantičnu komediju "Love Language".

