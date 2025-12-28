Kći Carrie Fisher obilježila tužnu obljetnicu: '9 godina bez nje'

Američka glumica Billie Lourd, kći nezaboravne Carrie Fisher, podijelila je na svom Instagram profilu emotivnu objavu povodom devete godišnjice smrti svoje majke. Kroz seriju fotografija i dirljiv tekst, Lourd se prisjetila svoje majke, poznate po ulozi princeze Leie u sagi "Ratovi zvijezda", te otkrila kako njezino nasljeđe živi kroz radost koju pronalazi u svojoj djeci. Objava je brzo prikupila tisuće reakcija i komentara podrške obožavatelja diljem svijeta.

Billie Lourd podijelila je dvije fotografije snimljene u istoj prostoriji u razmaku od 25 godina. Prva, crno-bijela fotografija prikazuje je kao djevojčicu u zagrljaju svojih roditelja, Carrie Fisher i Bryana Lourda. Druga, novija fotografija, prikazuje njezino dvoje djece u zagrljaju svog djeda Bryana, pored raskošno ukrašenog božićnog drvca.

- Prošlo je devet godina otkako je moja mama umrla - započela je Lourd. Opisala je kako je tog jutra pronašla utjehu u svojoj kćeri.

- Ova radost postoji samo zato što je ona postojala. Iako nije fizički dio ove radosti, ona je dio razloga za nju. Iako nije živa, ona živi kroz ovu radost - poručila je.

Glumica je istaknula kako tuga s vremenom mijenja oblike te da je za nju danas tuga poprimila oblik "gorko-slatke radosne tuge" dok promatra svoju djecu s njihovim djedom. Svoju je objavu zaključila citatom majke: "Kako je moja mama mudro rekla: 'Ništa nikada nije stvarno gotovo. Samo je tamo negdje'. Život moje mame nije stvarno gotov. Samo je tamo negdje - u mojoj djeci i u ovoj radosti koju mogu iskusiti zbog nje."

Unatoč osobnom gubitku koji je obilježio njezin život, Billie Lourd izgradila je impresivnu glumačku karijeru, nastavljajući obiteljsku tradiciju. Poznata je po ulogama u serijama "Kraljice vriska" i "Američka horor priča", a pojavila se i kao poručnica Connix u nastavku trilogije "Ratova zvijezda", uz svoju majku. Njezina karijera je u stalnom usponu, s nekoliko najavljenih projekata za 2025. i 2026. godinu, uključujući filmove "Adulthood" i nadolazeću romantičnu komediju "Love Language".