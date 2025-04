Kći Ive Todorić zaposlila se kod ujaka Ante: 'Ona je moj ponos'

Tara Balent (23), kći Ive Todorić i Hrvoja Balenta, zaposlila se u agenciji svog ujaka Ante Todorića, koja se bavi prodajom luksuznih nekretnina. Ovaj novi poslovni angažman dolazi uz već postojeću funkciju, jer Tara već tri godine obnaša ulogu direktorice u tvrtki Koro komunikacije.

- Moje najstarije dijete, moj ponos - pohvalila se ponosna majka Iva na Instagramu.

Tara je od punoljetnosti sve češće u fokusu javnosti.

- Koliko me Bog voli znam po tome što mi je dao tebe prije točno 21. godinu. Anđela u ljudskom obliku. Hvala ti što mi svakim danom pokazuješ kako da budem još bolja osoba. Mama ti želi da ti put kojim ideš bude lagan, a kad zastaneš, nauči na tome i kreni dalje. Koliko te volim samo moje srce zna, a nadam se da dio uspiješ i osjetit - poručila joj je majka Iva 2023. godine u rođendanskoj čestitci na Instagramu.

Iza Ive je 18-godišnji brak s Hrvojem Balentom, s kojim ima troje djece. Osim Tare, imaju sinove Ivana i Antu. Razveli su se 2019., ali Iva je i nakon toga zadržala vjeru u ljubav.

- Mislim da niti jedna žena nikad ne izgubi potpuno vjeru u ljubav, nego da je to samo privremeni osjećaj - naglasila je ranije u intervjuu za Gloriju.

Osim toga, priznala je kako nije lako biti njezin partner. Istaknula je da nije za svakoga, jer točno zna što želi u životu i brzo procjenjuje ljude.

- Već nakon pet minuta razgovora znam hoćemo li nastaviti ili ne. Ali kad volim i kad sam nekome posvećena, mislim da je svima lijepo sa mnom - rekla je.

Priznala je kako je nekad sanjala o princu na bijelom konju, dok danas ima potpuno drugačiji pogled na ljubav i odnose.

- Priznajem da sam gledala previše crtića. Sad nisam u fazi da želim princa na bijelom konju. Želim nekoga da jašemo zajedno, a ne da me čuva. Jer, životne situacije su me dovele do toga da shvatim da sam jaka i da sve mogu sama. Rekla bih da me privući može muškarac s kojim mi je ljepše nego kad sam sama sa sobom - zaključila je Gazdina kći.

