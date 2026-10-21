Obavijesti

Galerija

Komentari 1
MNOGI JE DOŠLI PODRŽATI

Kći Jasenka Houre izgradila svoj brend na simbolu Prljavaca: Na predstavljanju bila poznata lica

Dora Houra, kći Jasenka House, predstavila je ovih dana svoj brend nakita. Brend 449 Jewelry nastao je kao spoj pet desetljeća dugog glazbenog djelovanja njenog oca i vlastite ljubavi prema modi i dizajnu. Na predstavljanje u Muzeju grada Zagreba su došla brojna poznata lica kako bi joj pružila podršku...
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Kći Jasenka Houre izgradila svoj brend na simbolu Prljavaca: Na predstavljanju bila poznata lica
'Oduvijek sam htjela imati nešto 'svoje' i stvarati u svijetu u kojem sam odrasla. 449 Jewelry je svojevrsni hommage mom tati i njegovom pedesetogodišnjem radu – da nije bilo njega, ne bi bilo ni ove priče. Htjela sam sačuvati dio tog obiteljskog duha i spojiti ga sa svojom strašću prema modi. Ziherica je za mene simbol snage i bunta no reinterpretirala sam je tako da postane suptilan, nosiv i elegantan komad za svaku prigodu', rekla je Dora Houra. | Foto: Igor Cecelja
1/22
'Oduvijek sam htjela imati nešto 'svoje' i stvarati u svijetu u kojem sam odrasla. 449 Jewelry je svojevrsni hommage mom tati i njegovom pedesetogodišnjem radu – da nije bilo njega, ne bi bilo ni ove priče. Htjela sam sačuvati dio tog obiteljskog duha i spojiti ga sa svojom strašću prema modi. Ziherica je za mene simbol snage i bunta no reinterpretirala sam je tako da postane suptilan, nosiv i elegantan komad za svaku prigodu', rekla je Dora Houra. | Foto: Igor Cecelja
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026