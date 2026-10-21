Kći Jasenka Houre izgradila svoj brend na simbolu Prljavaca: Na predstavljanju bila poznata lica
Dora Houra, kći Jasenka House, predstavila je ovih dana svoj brend nakita. Brend 449 Jewelry nastao je kao spoj pet desetljeća dugog glazbenog djelovanja njenog oca i vlastite ljubavi prema modi i dizajnu. Na predstavljanje u Muzeju grada Zagreba su došla brojna poznata lica kako bi joj pružila podršku...
'Oduvijek sam htjela imati nešto 'svoje' i stvarati u svijetu u kojem sam odrasla. 449 Jewelry je svojevrsni hommage mom tati i njegovom pedesetogodišnjem radu – da nije bilo njega, ne bi bilo ni ove priče. Htjela sam sačuvati dio tog obiteljskog duha i spojiti ga sa svojom strašću prema modi. Ziherica je za mene simbol snage i bunta no reinterpretirala sam je tako da postane suptilan, nosiv i elegantan komad za svaku prigodu', rekla je Dora Houra. | Foto: Igor Cecelja