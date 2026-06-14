Kći Kim Kardashian održala prvi samostalni nastup na festivalu

North West, dvanaestogodišnja kći Kim Kardashian i Kanyea Westa, napravila je velik korak u svojoj glazbenoj karijeri. Nakon niza suradnji i gostovanja, po prvi je put samostalno nastupila na velikom glazbenom festivalu.

Njezin solo debi dogodio se u petak, 12. lipnja, na pozornici festivala Lyrical Lemonade's Summer Smash 2026 u Bridgeviewu, u američkoj saveznoj državi Illinois. Mlada glazbenica time je nastavila niz uspjeha koji su započeli ranije ove godine, a podršku joj pružaju slavni roditelji i ostatak obitelji.

Kim Kardashian, 45-godišnja reality zvijezda i poduzetnica, podijelila je s pratiteljima na Instagramu djelić atmosfere s festivala. Objavila je fotografiju propusnica za backstage na kojima se nalazilo lice njezine kćeri uz natpis "Pozornica 3... North West". Osnivačica brenda SKIMS također je podijelila niz snimki na kojima se vidi kako North West nastupa pred publikom koja je glasno pjevala s njom.

Za svoj prvi samostalni festivalski nastup North je odabrala upečatljivu modnu kombinaciju. Bila je odjevena od glave do pete u crni Balenciaga komplet, koji je upotpunila šiljatim nakitom, crnim tenisicama-čizmama i velikim crnim sunčanim naočalama.

Foto: Instagram/

Podršku nije uskratio ni njezin otac, 49-godišnji reper Kanye West. Na svojem je Instagram profilu podijelio snimku na kojoj North izvodi njihovu zajedničku pjesmu "TALKING" s njegovog albuma "Vultures 1" iz 2024. godine, dok publika zdušno pjeva svaki stih. Iza kulisa je bila i stilistica njezine majke, Dani Levi, koja je također podijelila nekoliko fotografija i snimki s festivala, uključujući i zajedničku fotografiju s mladom zvijezdom.

*uz korištenje AI-ja



