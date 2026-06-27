Obavijesti

Galerija

LIJEPA TAISHA

Kći Nives Celzijus podržala je 'vatrene' uoči utakmice protiv Gane i poručila: 'Srce mi gori'

Taisha Drpić odjenula je navijačku majicu i 'zapalila' društvene mreže. Pratitelji su ju obasipali komplimentima, ali i mnogobrojnim lajkovima
Kći Nives Celzijus podržala je 'vatrene' uoči utakmice protiv Gane i poručila: 'Srce mi gori'
Taisha Drpić pozirala je u kockastom dresu uoči utakmice između Hrvatske i Gane pa oduševila pratitelje. | Foto: Instagram
1/29
Taisha Drpić pozirala je u kockastom dresu uoči utakmice između Hrvatske i Gane pa oduševila pratitelje. | Foto: Instagram

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026