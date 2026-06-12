Kći Nives Celzijus zablistala je na maturalnoj večeri, svi je hvale: 'Taisha, ista si mama!'
Taisha Drpić, kći Nives Celzijus i bivšeg nogometaša Dine Drpića, nedavno je proslavila maturalnu večer, a ponosni roditelji ispratili su je na taj važan događaj. Uoči proslave, pozirala je nasmijana u tamnoj haljini s roditeljima i očevom partnericom Ines. Uz objavu je napisala i dirljivu posvetu, prisjećajući se kako je kao djevojčica zamišljala idealnu obitelj. Mnogi su joj pratitelji poručili da je ista majka.
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- Kao klinka nacrtala sam savršenu obitelj. Tata, mama, Leone i ja. Mama i ja smo pomalo bajkovito imale predivne haljine i kosu ko Zlatokosa. Svi smo se držali za ruke, nasmijani od uha do uha, pod zrakama jednako tako nasmijanog sunca - započela je Taisha. | Foto: Instagram
Sretna obitelj: Taishu Drpić na maturalnu pratili mama Nives, tata Dino i njegova cura Ines
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