Kći Nives Celzijus zablistala je na maturalnoj večeri, svi je hvale: 'Taisha, ista si mama!'

- Danas kada gledam ovu sliku obitelji, znam da nije kao sa crteža. Nije savršena. Nedostaje Leone, koji je sad u tim frajerskim godinama pa mu je djetinjasto doći na sestrinu maturalnu. Ali opet, jednako je bajkovita. Mama, tata, njegova djevojka Ines i ja u zajedništvu o kojem drugi mogu samo sanjati - navela je. | Foto: Instagram