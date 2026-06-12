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Kći Nives Celzijus zablistala je na maturalnoj večeri, svi je hvale: 'Taisha, ista si mama!'

Taisha Drpić, kći Nives Celzijus i bivšeg nogometaša Dine Drpića, nedavno je proslavila maturalnu večer, a ponosni roditelji ispratili su je na taj važan događaj. Uoči proslave, pozirala je nasmijana u tamnoj haljini s roditeljima i očevom partnericom Ines. Uz objavu je napisala i dirljivu posvetu, prisjećajući se kako je kao djevojčica zamišljala idealnu obitelj. Mnogi su joj pratitelji poručili da je ista majka.
Kći Nives Celzijus zablistala je na maturalnoj večeri, svi je hvale: 'Taisha, ista si mama!'
- Kao klinka nacrtala sam savršenu obitelj. Tata, mama, Leone i ja. Mama i ja smo pomalo bajkovito imale predivne haljine i kosu ko Zlatokosa. Svi smo se držali za ruke, nasmijani od uha do uha, pod zrakama jednako tako nasmijanog sunca - započela je Taisha. | Foto: Instagram
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- Kao klinka nacrtala sam savršenu obitelj. Tata, mama, Leone i ja. Mama i ja smo pomalo bajkovito imale predivne haljine i kosu ko Zlatokosa. Svi smo se držali za ruke, nasmijani od uha do uha, pod zrakama jednako tako nasmijanog sunca - započela je Taisha. | Foto: Instagram

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