Kći pokojnog Kobea Bryanta po prvi put prošetala Victoria's Secret modnom pistom...

Natalia Bryant prvi je put prošetala pistom revije Victoria’s Secret. Dvadesettrogodišnja manekenka i najstarija kći pokojnog Kobea Bryanta i njegove supruge Vanesse nastupila je na reviji uz Irinu Shayk, Joan Smalls, Alex Consani, Alessandru Ambrosio, Gigi Hadid i Jasmine Tookes. Nosila je kombinaciju brenda Pink, crni grudnjak s detaljima ispod jarkoružičaste kratke veste.

Foto: Mario Anzuoni

Cijelu kombinaciju upotpunila je zanimljiva torbica koja je podsjećala na disko kuglu, srebrne cipele s potpeticom i traperice ukrašene raznobojnim kamenčićima. Natalia je nosila srebrne naušnice u obliku srca te remen s malim plišanim psima, inačicama maskote brenda Pink. Uoči nastupa rekla je za Page Six da je oduševljena što sudjeluje na reviji.

- Gledala sam reviju svake godine, još otkad sam bila djevojčica - rekla je Natalia za Page Six.

Foto: Mario Anzuoni

Pripremala se gledajući snimke ranijih revija. Rekla je da ih je puštala iznova kako bi se uživjela u atmosferu nastupa. Posljednjih godina gradi karijeru na modnim pistama i u kampanjama. Debitantski nastup imala je na Versaceovoj reviji za proljeće i ljeto 2024. godine, a poslije je nosila kreacije kuća Boss i Off-White te sudjelovala u kampanjama za Adidas i David Yurman.

Foto: Mario Anzuoni

- Revije sam neprestano gledala i pokušavala ući u taj način razmišljanja - rekla je Natalia za Page Six.

Ovo nije njezina prva suradnja s Victoria’s Secretom. Natalia se pojavila i u jesenskoj kampanji brenda Pink 2024. godine.

*uz korištenje AI-ja