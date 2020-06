Kći Rossa iz 'Prijatelja' ošišala se na ćelavo: Ne voli pravila...

Unatoč tome što više nisu životni partneri, zajednički skrbe o djevojčici, a i između njih nema nekih velikih trzavica pa bez problema mogu biti zajedno na raznim okupljanjima

<p>Holivudski glumac <strong>David Schwimmer</strong> (53), poznatiji kao Ross iz kultne serije 'Prijatelji' ima poprilično odvažnu kćer. Djevojčica <strong>Cleo</strong> (9) ovih se dana ošišala na ćelavo. Nije to učinila sama, imala je pomoć majke, britanske fotografkinje i producentice <strong>Zoe Buckman</strong> (34), koja je uzela mašinicu u ruke i kćeri ispunila želju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nakon 16 godina okupljaju se 'Prijatelji'</strong></p><p>Rossu je to jedino dijete i ne voli ga pretjerano eksponirati u javnosti, ali zato to radi njegova bivša supruga, koja je pohvalila svoju Cleo zbog hrabrosti.</p><p>- Vidim kako djeca danas osporavaju norme i standarde na način na koji mi to nismo i to mi daje nadu - istaknula je. </p><p>Par se vjenčao 2010. godine, nakon što su bili zajedno više od deset godina. Upoznali su se 2007., kada je David režirao romantičnu komediju 'Run' u Londonu. Zbog njega se Zoe i doselila u Los Angeles, jedanaest mjeseci nakon vjenčanja dobili su malenu Cleo.</p><p>U travnju 2017. priopćili su javnosti da se rastaju i da svatko kreće svojim putem.</p><p>- S puno ljubavi, poštovanja i prijateljstva došli smo do zajedničke odluke razdvojiti se na neko vrijeme kako bismo dobro razmislili o budućnosti našeg odnosa. Naš je prioritet sreća naše kćeri i da ona ništa ne osjeti u narednom periodu, stoga vas molimo da poštujete našu privatnost u novom poglavlju života za našu obitelj - napisali su.</p><p>Unatoč tome što više nisu životni partneri, zajednički skrbe o djevojčici, a i između njih nema nekih velikih trzavica pa bez problema mogu biti zajedno na raznim okupljanjima. Tako su, primjerice, pozirali s Cleo početkom nove školske godine, kada su se pohvalili da njihova kći ide u treći razred. </p>