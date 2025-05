Kći Siniše Vuce čestitala mu je rođendan na jako sladak način

Glazbenica Brigita Vuco čestitala je svom ocu Siniši Vuci (54) rođendan putem Instagrama. Objavila je video u kojem pleše s njim u svečanoj dvorani, a uz snimku je kratko poručila: "Sretan rođendan, tata", uz bijelo srce.

Siniša Vuco, poznat po burnom privatnom životu, bio je dvaput u braku. Iz prvog braka ima dvoje djece, Brigitu i Vilibalda, koji su javnosti najpoznatiji. Trenutačno je u braku s Jelenom Vuco, s kojom ima još dvoje sinova i dvije kćeri. Brigita je ranije za portal Story.hr govorila o odnosu s ocem te istaknula koliko joj znači njegova podrška u karijeri i životu.

Foto: screenshot/instagram

- Ponosan je na mene što slijedim svoje snove, što sam autentična i što ne obraćam pažnju na negativne komentare. Iako njegujemo potpuno drugačije glazbene stilove, zajednička ljubav prema glazbi i moj nedavni ulazak na scenu dodatno su nas zbližili - ispričala je tada Brigita.

Vuco ne skriva koliko cijeni kćerin talent i predanost.

- Piše pjesme i glazbu, sve radi sama, bez ičije pomoći. Vjerujte mi, za trap-glazbu nije se rodila talentiranija osoba. Ušla je u to iz hobija, a sada surađuje s producentom Arianom, sinom Alke Vuice. Ono što njih dvoje stvaraju iznimno je kvalitetno, a Arian produkciju radi vrhunski. Kad je prvi put čuo kako pjeva, odmah je znao da je to pun pogodak. Brigita ima sjajan vokal, a i lijepa je – na mene, naravno – ispričao je Vuco ranije za tportal.

Foto: Instagram/ kolaž

Uz uspješnu glazbenu karijeru, Brigita je ocu podarila i prvo unuče, što mu je donijelo dodatnu životnu radost.

Brigitin brat Vilibald također se pojavio u javnosti, među ostalim i kao gost u showu 'Ples sa zvijezdama', gdje je nastupao s Domenicom Žuvelom i Alanom Walmeom. Nakon zajedničkog nastupa, pojavile su se špekulacije o njegovoj vezi s Domenicom, no on je to ubrzo opovrgnuo, naglasivši kako su samo prijatelji. Mediji su se nedavno bavili i njegovim ljubavnim životom, otkrivši da svoju djevojku više ne skriva od javnosti.