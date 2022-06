Kći Ume Thurman o maminoj odluci: Ja sada ne bih postojala da ona nije pobacila u mladosti

Model i glumica Maya Hawke (23), kći Ume Thurman (52) i Ethana Hawkea (51), gostovala je u emisiji Jimmyja Fallona (47) i govorila o odluci Vrhovnog suda u Americi da se poništi ustavno pravo na pobačaj.

- Danas sam zvala mamu da je pitam za savjet što da kažem u razgovoru s tobom - rekla je Maya voditelju te dodala: Počele smo razgovarati o presudi Vrhovnog suda i eseju koji je moja majka napisala prije nekoliko mjeseci, kada su postavljali daljnja ograničenja pristupa pobačaju, što prethodilo svemu ovome.

Prošle godine, Texas je donio odluku o šestotjednoj zabrani pobačaja, Uma je nedugo zatim napisala esej za The Washington Post podijelivši osobnu priču o pobačaju.

- U kasnim tinejdžerskim godinama slučajno sam zatrudnjela s mnogo starijim muškarcem. Živjela sam bez ičega u Europi, daleko od svoje obitelji i spremna započeti s poslom. Borila sam se smisliti što da radim. Htjela sam zadržati bebu, ali kako? Pobačaj koji sam imala kao tinejdžerica bio je najteža odluka u mom životu, ona koja mi je tada izazivala tjeskobu i koja me rastužuje i sada, ali to je bio put do života punog radosti i ljubavi koju sam doživjela. Odluka da ne zadržim tu ranu trudnoću omogućila mi je da odrastem i postanem majka kakva sam željela i trebala biti - napisala je Uma, koja osim Maye ima kći Lunu (10) i sina Levona (10).

Maya je rekla kako je odluka njezine majke da pobaci razlog zbog čega se ona na kraju rodila.

- Da tada nije pobacila, ne bi postala osoba kakva je postala, a ja ne bih postojala. Životi mojih roditelja bili bi izbačeni iz kolosijeka da ona nije imala pristup sigurnoj i legalnoj zdravstvenoj skrbi, temeljnoj zdravstvenoj skrbi. Toliko ljudi zbog ove presude ne samo da neće moći ostvariti svoje snove već će zapravo mnogi izgubiti svoje živote i biti nesigurni - rekla je Maya.

